Settimana molisana #HackCultura2019 in chiusura al Pertini di Campobasso

L’evento è organizzato dalla la Scuola a Rete Diculther, in sinergia con la Direzione Scolastica Regionale del Molise con cui ha sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla costituzione di un POLO DICULTHER REGIONALE, unitamente ad UNIMOL e alla Regione Molise.

Le sfide in cui dovranno cimentarsi gli studenti sono quelle indicate di seguito e descritte all’intero del sito WEB: www.diculther.it : 

SFIDA 1: Riuso di contenuti digitali aperti #imparaconEuropeana 



SFIDA 3: Museo digitale delle scuole italiane



SFIDA 3.1 Da un oggetto racconta la tua scuola



SFIDA 3.2 Scopri il patrimonio della tua scuola.

Ad #HackCultura2019 è collegata anche la IV edizione del Concorso ‘Crowddreaming: i giovani co-creano la cultura digitale’ che propone la prosecuzione della SFIDA Piazza Europa. L’iniziativa, trattandosi di una sperimentazione di nuove forme di metodologie didattiche e di apprendimento, si rivolge agli studenti delle classi III e IV delle Scuole Secondarie di II Grado. Lo spirito dell’Hackaton si basa su una pedagogia inclusiva, che mira ad attuare un processo di integrazione/inclusione valorizzando le identità, mettendo in atto strategie ispirate alla mediazione, alla comunicazione e alla relazione interpersonale attraverso attività formali, non formali ed espressive, che possano favorire la cooperazione, perfezionare le abilità comunicative, rafforzare l’autostima e favorire l’empatia, pertanto i gruppi che si sfideranno presso i poli, saranno misti, ossia costituiti da alunni provenienti dalle diverse realtà scolastiche regionali.

Lo scopo precipuo di quest’iniziativa risiede nella volontà di far emergere l’insieme dei processi digitali che possono costituire la memoria culturale della contemporaneità, con una particolare attenzione al ruolo della “cultura digitale” nell’agire “Con i ragazzi per costruire opportunità”, promuovendo un uso responsabile della rete per formare i cittadini digitali con i valori della cultura dell’incontro.

INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Ricerca Innovativa), ICCU ( Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche ), EUROPEANA ( Un portale con più di 50 milioni di voci digitalizzate, dedicate a arte , moda , musica , fotografia e Prima Guerra mondiale ). Partner di questo processo/iniziativa sono(Istituto Nazionale Documentazione Ricerca Innovativa),),