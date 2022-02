Serie D, il Matese cala il tris al Vastogirardi

MATESE – VASTOGIRARDI 3-1

Matese (4-4-2): Del Giudice 6,5; Szyszka 6, Setola 6, Fabiano 6 (41’ st Masi sv), Congiu 6; Albanese 6,5, Tribelli 6,5 (39’ st Riccio sv), Ricamato 7, Galesio 7; Ricciardi 6, Calemme 6,5 (34’ st Napoletano 7). A disp. Martino, Crispino, Andreassi, Langellotti, De Lucia, Iannetta, Napoletano. All. Urbano 7.

Vastogirardi (4-3-3): Di Stasio 5,5; Montuori 6 (46’ st Nespoli sv), Minichillo 5,5, Guadalupi 5,5 (39’ st Rinaldi sv), Gargiulo 6; Mazzeo 6,5 (15’ st Prado Fusero 5,5), Donatelli 5 (15’ st Dargenio 5,5), Irace 5,5 (40’ st Buglia sv); Salatino 5,5, Guida 5,5, Alagia 5,5. A disp. Castelli, Secondo, Ba Dredjy, Gallo. All. Prosperi 5,5.

Reti: 25’ pt Mazzeo (V), 29’ pt Galesio (M) (rig), 10’ st Ricamato (M), 35’ st Napoletano (M).

NOTE: ammoniti Alagia, Di Stasio, Mazzeo, Guadalupi (V), Albanese (M); calci d’angolo 10-8; recupero 0’ pt, 3’ st; spettatori 250 circa.

Arbitro: Alessandro Cutrufo di Catania 6 (Marco Campanella di Agrigento e Dario Testai di Catania).

Il Matese di mister Corrado Urbano torna al successo dopo tre pareggi e una sconfitta ed esce fuori dalla zona playout, seppur d’un solo punto. I campani superano per 3-1 i molisani del trainer Prosperi in una partita ben giocata dai ragazzi di Piedimonte Matese. A decidere l’incontro le reti di Galesio su calcio di rigore, Ricamato e Napoletano, quest’ultimo in rete trenta secondi dopo il suo ingresso in campo. Le tre reti campane arrivano dopo l’iniziale vantaggio altomolisano di Mazzeo.

Il primo tempo si apre con un’azione dei locali sull’asse Calemme – Setola con quest’ultimo abile a mettere la palla al centro dell’area di rigore per l’accorrente Tribelli, il quale in acrobazia prova il tiro dall’area piccola. Conclusione centrale, blocca Di Stasio.

Il Matese si rivede al minuto 17, quando Setola conquista palla, serve Galesio che gira a Tribelli, la cui conclusione a botta sicura trova un super Di Stasio a salvare il Vastogirardi.

Gli ospiti passano in vantaggio al primo affondo (25’) e nel miglior momento del Matese. Dalla bandierina Alagia, la retroguardia locale non libera l’area di rigore come dovrebbe, la palla termina sui piedi di Mazzeo. La conclusione di quest’ultimo, sporcata da un difensore, si spegne alle spalle dell’estremo difensore Del Giudice. È il momentaneo 0-1 in favore dell’undici di mister Prosperi.

Il vantaggio ospite dura soltanto quattro minuti. Al 29’, infatti, Tribelli è atterrato da Di Stasio in area di rigore. Il direttore di gara, Alessandro Cutrufo di Catania, fischia il penalty e ammonisce il numero uno ospite. Dal dischetto si presenta Galesio, che batte Di Stasio, il quale non prova nemmeno a tuffarsi. Il Matese pareggia e, sul finire di frazione, è Del Giudice a salvare i campani dalla capitolazione, deviando in calcio d’angolo un colpo di testa di Mazzeo.

Il Matese effettua il sorpasso al 55’, quando Ricamato recupera un pallone, punta il diretto avversario e prova la conclusione sul palo lungo. È il 2-1 in favore del Matese.

I campani prendono il possesso del campo. Ripartenza di Tribelli, palla a Calemme, il cui tiro è deviato, in maniera miracolosa, da Di Stasio. Sul corner seguente, incornata di Albanese, palla sul palo.

È il preludio al tris, che giunge all’80’. Napoletano, entrato da trenta secondi, mette lo zampino in una mischia per il 3-1 finale.

Il Matese torna al successo, il Vastogirardi torna alla sconfitta dopo cinque risultati utili di fila (tre vittorie e due pareggi).

La squadra di Corrado Urbano sembra rinata dopo i rinforzi del mercato invernale e il match di domenica 20 febbraio 2022 all’Aragona contro gli abruzzesi della Vastese, quinta forza del girone F di serie D, è una prova del nove, in vista del finale di stagione.