Covid-19, il bollettino del 13 febbraio 2022: un decesso, 155 positivi e 60 guariti

Il bollettino Covid di domenica 13 febbraio 2022 fa registrare una nuova vittima: si tratta di un 82enne di Albano Laziale, ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

155 i nuovi positivi, 26 da tamponi molecolari e 129 da antigenici. 29 i contagi a Termoli, 16 a Isernia e 15 a Montenero di Bisaccia.

60 i guariti, 27 dei quali a Campobasso e 5 a Termoli.

Al ‘Cardarelli’ si è registrato un nuovo ricovero per un totale di 48 ricoverati, 28 in Malattie Infettive, 15 in Anziano Fragile e 5 in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 7.800, 5.597 in provincia di Campobasso, 2.187 in quella di Isernia e 16 di altre regioni.