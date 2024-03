Settimana Nazionale di Prevenzione Oncologica: al via il primo corso di Educazione Alimentare targato Lilt

Nell’ambito della Settimana Nazionale di Prevenzione Oncologica (SNPO), l’Associazione Provinciale di Campobasso ha organizzato il primo Corso di Educazione Alimentare.

Come ogni anno, il tema della campagna nazionale che punta alla diffusione della cultura della prevenzione, è la sana alimentazione e proprio per questo il calendario della SNPO della LILT di Campobasso ha aperto con un corso dedicato alle sane abitudini a tavola, alla conoscenza degli ingredienti e dei valori nutritivi ma anche alla scelta consapevole dei prodotti. Tutti gli eventi che rientrano nel calendario della SNPO sono resi possibili grazie a tutti i volontari della LILT Campobasso che organizzano e seguono da vicino gli appuntamenti.

Il corso che ha preso il via lo scorso giovedì presso la sede LILT in via del Molinello a Termoli si suddivide in 4 incontri condotti da due professioniste che da tempo collaborano con l’associazione provinciale la dietista dott.ssa Eleonora Iorio e la nutrizionista dott.ssa Lisa Travaglini.

“Una buona alimentazione – ha affermato la dott.ssa Iorio – è alla base di uno stile di vita sano e sappiamo che mantenendo un buono stile di vita circa il 30% di tutti i tumori può essere prevenuto. Per questo abbiamo organizzato questo corso, per fornire degli strumenti pratici, dei consigli per la vita di tutti i giorni per garantirci uno stile di vita sano anche a casa”.

Le iscrizioni sono state numerose tanto che la LILT di Campobasso continuerà a proporre nuove edizioni del corso in modo da poter raggiungere il maggior numero di persone e diffondere l’importanza della sana alimentazione che insieme alla pratica di regolare attività motoria e visite di controllo periodiche sono i cardini di uno stile di vita sano.

“Nella prima lezione – ha commentato la dott.ssa Travaglini – abbiamo affrontato ed imparato ad utilizzare gli strumenti che ci servono per avere un’alimentazione corretta. Abbiamo osservato nel dettaglio la piramide alimentare, abbiamo imparato quali sono la frutta e la verdura di stagione, al fine di comporre un piatto sano con l’acquisizione di semplici regole da poter applicare quotidianamente anche nelle nostre giornate sia per il pranzo che per la cena”.