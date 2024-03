La Molisana Magnolia, per le campobassane incrocio con la leader Venezia

La leader della Techfind Serie A1, un team sempre andato a segno in campionato, eccezion fatta per la trasferta a Schio, finalista in Coppa Italia e semifinalista in EuroCup e Supercoppa.

La Molisana Magnolia Campobasso ritrova il parquet dell’Arena, dopo il successo a Milano, e lo fa per incrociare la Reyer Venezia, match dal sapore particolare, per la loro veste di ex, per tre delle protagoniste: ossia Martina Kacerik sul versante rossoblù, Gaia Gorini e Giuditta Nicolodi sul versante lagunare.

SQUADRA IN VISTA Per le magnolie la settimana di avvicinamento alla contesa ha avuto la soddisfazione del successo a Milano con la consapevolezza di un livello di difficoltà ampiamente in aumento in questa circostanza.

«Del match di domenica scorsa – spiega il coach delle campobassane Mimmo Sabatelli – ci prendiamo la fluidità del gioco in attacco, ma abbiamo la certezza che, ora, di fronte troveremo una corazzata che ha dominato la stagione in campionato ed è determinata a riscattare la fresca uscita in semifinale di EuroCup. Parliamo di una società abituata a confronto di spessore, ma, da parte nostra, cercheremo di fare di tutto per riuscire a prenderci una grandissima soddisfazione».

ROTAZIONI LUNGHISSIME Del resto, il team reyerino affidato alle cure tecniche di Andrea Mazzon, ha dalla sua una profondità di organico unica. «Primo quintetto e rotazioni successive sono tutte da vertice: italiane o stranieri, giocatrici con esperienza in Wnba, parliamo di una squadra di spessore assoluto che verrà in Molise per riprendere il cammino, concentrandosi con forza solo sul campionato per dimenticare il disappunto degli stop in EuroCup cotro Londra».

PRECEDENTE NOVEMBRINO All’andata, era il 19 novembre, le rossoblù uscirono sì sconfitte di 23 al termine di una contesa in cui per tre quarti diedero filo da torcere alle proprie antagoniste.

«L’ho sempre detto – concorda Sabatelli – questa è una squadra che può creare problemi a chiunque e, al tempo stesso, crearsi delle noie da sola».

STATUS COMPLESSIVO Da un punto di vista fisico, il gruppo campobassano è in condizioni complessivamente buone con la sola Kacerik alle prese con una piccola noia che sarà valutata in queste ore.

PIANO PARTITA Con certezza, per il coach dei #fioridacciaio, la filosofia delle magnolie, anche in questa circostanza, non dovrà mutare minimamente. «Dovremo essere ancora più presenti in difesa per limitare le loro tante bocche da fuoco, cercando, invece, in attacco di giocarcela con determinazione, dando il 101% del nostro potenziale».

AZZURRO CIELO Per il trainer campobassano, peraltro, nelle scorse ore c’è stata anche la nomina ad assistant coach della nazionale sperimentale che, da lunedì a mercoledì, sarà in raduno a Castel San Pietro Terme.

«Si tratta di una gioia importante, di una soddisfazione unica in un contesto di rilievo. Ringrazione il commissario tecnico Andrea Capobianco ed il presidente Petrucci per la fiducia riposta in me e con certezza cercherò di dare tutto me stesso in un contesto ancor più rilevante (Sabatelli era stato già assistente con le nazionali giovanili azzurre in rosa, ndr) perché quello della maglia azzurra rappresenta sempre un grande, grandissimo sogno».

Ulteriore motivo di orgoglio la presenza tra le sedici convocate di un elemento rossoblù del calibro di Emma Giacchetti: «È l’ulteriore conferma del lavoro di rilievo portato avanti dal nostro vivaio, emerso già dalla sua designazione nel miglior quintetto agli Europei di categoria in Turchia».

In Emilia, con il gruppo 3×3, ci sarà anche Stefania Trimboli che potrà così cavalcare il sogno olimpico verso Parigi 2024 ed il torneo di qualificazione di maggio in Ungheria. «Un altro bel riconoscimento per il nostro club – chiosa – un motivo per lavorare con ancora più forza».

GIRONE DI FERRO Nelle scorse ore, intanto, da parte della Federazione è arrivata la definizione, in chiave prettamente giovanile, dei gironi delle finali nazionali dell’under 19 in programma da lunedì 25 a sabato 29 marzo nello scenario di Battipaglia.

Per le rossoblù l’inserimento nella poule A con (ironia della sorte) Reyer Venezia, Roma e Sesto San Giovanni, mentre nella poule B, con Battipaglia, spazio a Costa Masnaga, Bergamo e Castelfranco.

ORARIO ANTICIPATO Ritornando sul fronte dell’attualità, la sfida con la Reyer Venezia sarà anticipata di un’ora (dalle canoniche 18 alle 17) con esclusiva diretta streaming su Lbftv, la piattaforma pay della Lega Basket Femminile. A coordinare le operazioni una terna composta dal brindisino Angelo Caforio, dal milanese Marco Barbiero e dalla ravennate Maria Giulia Forni.