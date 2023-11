Tennistavolo, 1° torneo regionale 2023/24 di 4^, 5^ e 6^ categoria: i risultati

Il 28 ottobre 2023 si sono svolti a Petrella Tifernina (CB), presso il centro Betania, i primi tornei individuali regionali, previsti per l’anno agonistico 2023/2024, di 4^, 5^ e 6^ categoria.

Questi i risultati finali dei tornei svolti:

4^ categoria: 1) Luigi De Bernardo (ASD Tennistavolo Campobasso), 2) Carlo Tatti (Universal Gym Center), 3) Massimo Mauriello e Arturo Iannetta ( ambedue atleti della ASD Ping Pong Boiano).

5^ categoria: 1) Arturo Iannetta (ASD Ping Pong Boiano), 2) Carlo Tatti (ASD Universal Gym Center Isernia), 3) Antonio Savastano e Josè Rafael Ruscitto Marinelli (ambedue atleti della PGS Shalom Petrella).

6^ categoria: 1) Antonio Savastano, 2) Giuseppe Francischiello, 3) Simone Giannelli e Josè Rafael Ruscitto Marinelli (tutti e quattro atleti della ASD P.G.S. Shalom di Petrella).

Nel torneo di 4^ categoria, tra le partite più intense, si segnala la semifinale disputata da Carlo Tatti e Arturo Iannetta: partita rocambolesca vinta per 3 a 1 dall’atleta isernino Tatti, per 11-5, 11-13, 11-4, 13-11, che nel quarto set, pur perdendo per 4 a 10, è riuscito a recuperare il forte parziale negativo, imponendosi per 13 a 11 e conquistando, in tal modo, il passaggio al turno successivo. In finale l’atleta isernino è stato sconfitto in quattro set dal campobassano Luigi De Bernardo, il quale si è imposto per 0-11, 11-4, 11-9, 11-5.

In 5^ categoria Arturo Iannetta, atleta boianese, si è imposto abbastanza agevolmente contro tutti gli avversari riuscendo a vincere tutte le partite, non perdendo alcun set, e imponendosi sempre per 3 a 0 contro tutti gli avversari incontrati. In finale ha sconfitto l’isernino Carlo Tatti per 11-3, 11-9, 11-6.

In 6^ categoria finale lunghissima, combattutissima e vinta dal giovanissimo Antonio Savastano sul compagno di squadra Giuseppe Francischiello in cinque set: 13-11, 9-11, 11-3, 14-16, 11-9. Savastano, dopo aver sprecato alcuni match point nel quarto set, ha operato un prodigioso recupero nel quinto e conclusivo set trovandosi dapprima in svantaggio per 3 a 8, riuscendo, con grande concentrazione, a ribaltare completamente il risultato imponendosi per 11 a 9 contro il compagno di squadra Francischiello nel set finale.

I tre tornei hanno visto una nutrita partecipazione di atleti provenienti da diversi centri molisani: Isernia, Boiano, Campobasso, Petrella Tifernina e Guglionesi; la nota più lieta da segnalare è la partecipazione di una dozzina di ragazzi under 18 che rendono questi tornei regionali molto combattuti e appassionanti.