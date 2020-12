Termoli, parte la teleassistenza per gli anziani e le persone sole, progetto voluto dalla Regione Molise. L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica l’adesione da parte del Comune di Termoli al servizio di Teleassistenza destinato agli anziani e persone sole voluto dalla Regione Molise. Si è ritenuto di aderire a causa dell’attuale emergenza dovuta al Covid-19, per non lasciare senza aiuto tutte le persone di una certa età che vivono da sole.

“L’amministrazione comunale – ha detto l’assessore Ciciola – è da sempre sensibile a queste problematiche. Abbiamo subito aderito in quanto nessuno, per quanto possibile, sarà mai lasciato solo”. L’istanza di richiesta per la Teleassistenza deve essere presentata presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Termoli – ex Rieco – dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 e il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30. Il servizio è gratuito ed è riservato a “persone anziane o fragili e residenti nel Comune di Termoli o che dimorino nel Comune di Termoli a causa dell’emergenza sanitaria”.

In questo modo si potrà arginare la solitudine di quelle persone che non godono di un adeguato supporto familiare. Chi aderirà, potrà usufruire di un numero verde, 800 27 28 28, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. La Teleaasistenza giornaliera si basa sull’analisi del bisogno e punta sull’interlocuzione, sulle informazioni dei servizi socio-assistenziali, l’illustrazione delle prescrizioni da seguire e sulla verifica sistematica del rispetto delle terape farmacologiche.