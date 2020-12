Medici sentinella, approvata la mozione al consiglio comunale di Campobasso

Al consiglio comunale di Campobasso è stata approvata ieri la mozione relativa ai Medici Sentinella. Il documento è stato presentato dalla presidente della Commissione consiliare per le Politiche Sociali, Rosanna Coccagno (in foto). L’emendamento è stato accolto con 19 voti favorevoli e 6 contrari, e impegna il Sindaco e la Giunta comunale affinché accolgano l’idea progettuale dei Medici Sentinella ISDE Nazionale/Molise al netto del contributo economico previsto nel progetto che era stato presentato.

Il progetto dei Medici Sentinella si basa su una rete di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che registrano i sintomi simil influenzali dei pazienti da loro seguiti. “Un’idea progettuale così importante , non può essere votata favorevolmente senza avere il peso di una giusta discussione all’interno della commissione pertinente, così come è poi accaduto. – ha dichiarato la presidente della Commissione Politiche Sociali, Rosanna Coccagno –

Dopo una prima bozza di progetto con la quale veniva chiesta la partecipazione economica per la realizzazione dello stesso, grazie ad accurati studi e ricerche sul tema, si è presentata la possibilità e l’occasione di partecipare ad un bando regionale pubblicato il 1/10/20 con scadenza 31/10/20, presentato dalla Coccagno il tre ottobre scorso agli ideatori e promotori del progetto.

Si è provveduto inoltre a convocare una commissione ad hoc, con la presenza dei rappresentanti dei Medici Sentinella; in quella occasione, per sopraggiunti impegni, uno dei due rappresentanti non ha potuto partecipare all’intera commissione pertanto, non avendo avuto riscontro in commissione né informazioni successive ad una eventuale partecipazione o risultato del bando regionale, si è ritenuto opportuno confermare con l’emendamento l’adesione all’idea progettuale dei Medici Sentinella, però al netto del contributo economico previsto nel progetto.” La mozione così emendata è stata votata favorevolmente da 24 consiglieri, 4 invece sono stati i consiglieri che si sono astenuti.

Carola Pulvirenti