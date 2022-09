Inizio anno scolastico 2022/2023, il saluto agli studenti del mondo istituzionale

“È terminato il meritato riposo estivo degli studenti e, così, mercoledì 14 settembre 2022 la prima campanella dell’anno scolastico 2022/2023 – a scriverlo, in una nota, è il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – A tutti gli studenti molisani, ai docenti, al personale ATA e anche ai genitori, sempre in apprensione per i propri figli, giunga un caloroso ‘in bocca al lupo’. Dopo due anni iniziati con l’incognita pandemia e DaD, quest’anno l’Ufficio Scolastico Regionale, i Dirigenti Scolastici e, con quest’ultimi, i docenti e tutto il personale, hanno potuto organizzare l’anno scolastico in tutta la sua piena espressione. I nostri ragazzi rappresentano il futuro della società civile e a loro dobbiamo assicurare la migliore qualità d’istruzione possibile, resa possibile dall’alto tasso di professionalità del mondo scolastico. L’augurio di un buon anno scolastico che possa essere foriero di soddisfazioni per tutti coloro che, da domani, saranno coinvolti in un importante e irrinunciabile momento di crescita”.

“Inizia oggi – il saluto del Presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone – un nuovo anno scolastico che sono certo sarà importante per la vostra crescita culturale ed esperienziale. La scuola è certamente una palestra in cui si allena il cervello ad assimilare la conoscenza, a ragionare sui concetti, a creare un’opinione informata sui temi di maggiore rilievo o interesse. Ma la scuola è anche il luogo del confronto con gli altri, del dibattito, dell’amicizia e della creazione di relazioni sociali che saranno fondamentali, al pari del bagaglio culturale che si costruirà giorno dopo giorno, per affrontare la vita con tutte le sue sfide e opportunità. E’ quindi quello di oggi un giorno bello per voi, ma lo è anche per i vostri genitori e in generale per tutta la comunità molisana. Si torna finalmente dopo anni di restrizioni su banchi senza le mascherine. Un segnale importante questo di ritorno graduale ma deciso alla normalità e di ottimismo che ci deve far guardare al futuro con speranza ed entusiasmo. La speranza e l’entusiasmo, infatti, sono senza dubbio le armi migliori per affrontare e superare ogni prova che la storia ci pone innanzi, sia come singoli individui che come collettività. Saluto, dunque, con affetto e gratitudine tutto il personale docente e di supporto delle scuole pubbliche e private; ringraziando ciascuno per gli sforzi compiuti in questi anni della fase più dura della pandemia per essere stato all’altezza del proprio fondamentale ruolo educativo, per non aver mai lasciato solo a fronteggiare tanti difficili momenti, nessun alunno e nessuna famiglia. Infine vorrei rivolgere un saluto affettuoso a tutte le famiglie che come sempre sapranno supportare e sostenere i propri ragazzi in questa nuova avventura. Buon e proficuo lavoro a tutti”.

“Inizia un nuovo anno scolastico e, con esso, una nuova avventura – il messaggio della Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Anna Paola Sabatini – Un “in bocca al lupo” a tutta la nostra Comunità scolastica, ma soprattutto un grande abbraccio a tutte le nostre studentesse e ai nostri studenti. Ragazzi, è un anno importante, si ritorna alla normalità, ma la mia raccomandazione, ora più che mai, è davvero quella di non abbassare la guardia rispetto alle regole che in questi ultimi anni abbiamo imparato per difenderci dal covid. È una indicazione tanto più importante proprio perché i filtri che abbiamo a disposizione sono sempre meno e diventa sempre più essenziale il comportamento di ciascuno di noi per continuare a godere di questa situazione di raggiunta normalità che abbiamo conquistato. Quindi, davvero, Buon Anno Scolastico a tutti. Impegnatevi, non risparmiate alcuna energia, perché in questa ricetta c’è il risultato per il vostro futuro. Buon Anno Scolastico a noi e a tutti voi”.

“Il nuovo anno scolastico è finalmente arrivato – il messaggio dell’assessore all’Istruzione del Comune di Campobasso, Luca Praitano – L’inizio è sempre contraddistinto da sentimenti contrastanti per gli studenti e l’augurio è rivolto a loro perché sia un anno pieno di soddisfazioni. Un augurio speciale voglio rivolgerlo, in particolare, a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che vivono la scuola con troppa apprensione e afflitti da un costante senso di disagio che amano chiamare ansia. L’auspicio – ha dichiarato in conclusione Praitano – è che voi ragazzi possiate vivere il vostro percorso non come se foste su un ring, dove la parola d’ordine è competizione, ma come in un fantastico luogo dove la curiosità e la socialità prendano il sopravvento, aiutandovi ad affrontare l’impegno nel migliore e più completo dei modi”.