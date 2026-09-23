Centro Servizi Territoriali, a Termoli giornata di confronto col Ministro Tommaso Foti

Sarà Termoli a ospitare, giovedì 24 settembre alle ore 10,30, il primo degli eventi Centro Servizi Territoriali.

Per i territori, con i territori, dai territori. Il modello in azione del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, dedicato al ruolo del Centro Servizi Territoriali (CST) nel rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e nell’attuazione della politica di coesione.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Eutalia, società in-house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e soggetto attuatore.

Al centro dell’incontro saranno le esperienze e i risultati maturati in Molise a circa un anno e mezzo dall’avvio del CST, che offre agli enti locali supporto specialistico e assistenza tecnica per accompagnarli nella programmazione, progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi finanziati dai fondi europei, contribuendo a trasformare le opportunità della politica di coesione in interventi concreti per i territori.

L’appuntamento sarà inoltre un’occasione di confronto tra istituzioni nazionali, Regione e amministrazioni comunali, con l’obiettivo di condividere esperienze, esigenze e risultati e rafforzare il raccordo tra i diversi livelli di governo impegnati nell’attuazione delle politiche di coesione. Intervengono Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione; Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise; Nicola Antonio Balice, Sindaco di Termoli; Marisa Margiotta, Sindaco di Castel San Vincenzo (IS); Gianfranco Paolucci, Sindaco di Macchia Valfortore (CB); Luigi Pavone, Sindaco di Trivento (CB); Giuseppe Puchetti, Sindaco di Larino (CB).

Nel corso della giornata sarà inoltre attivo un desk informativo dedicato agli enti locali, presso il quale sarà possibile conoscere le modalità di accesso e attivazione delle attività di supporto offerte dal Centro Servizi Territoriali.