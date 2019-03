Amministrative, tris di nomi per il centrodestra: in pole Di Niro, Pilone e Del Greco

Corrado Di Niro, Francesco Pilone e Francesco Del Greco: questa la triade calata sul tavolo del centrodestra in riunione questa sera, venerdì 29 marzo, all’hotel Rinascimento di Campobasso.

Prende quota, dunque, il nome di Corrado Di Niro, attuale presidente Acem, che farebbe capo ai movimenti civici ‘Campobasso del Futuro’ e ‘Campobasso al centro’.

Nella rosa dei prescelti anche l’attuale consigliere di minoranza di Palazzo San Giorgio, Francesco Pilone, espressione dell’area civica con a capo alcuni degli stessi esponenti del centrodestra, attualmente seduti sugli scranni di minoranza di Palazzo San Giorgio. Così come a sostenere Pilone c’è il Popolo della Famiglia, rappresentato al tavolo da Erica Palmisciano.

Del Greco, è stato, invece, il nome avanzato come espressione del movimento ‘Prima il Molise’, ovvero quello che si è costituito dopo la fuoriuscita delle consigliere Calenda e Romagnuolo dal partito del Carroccio.

Infondati, sarebbero, dunque al momento i rumors che avrebbero visto un nome calato dall’alto sul tavolo della compagine di centrodestra in summit, questa sera, senza gli esponenti della Lega, così come quelli che avrebbero visto il nome di Nunzio Luciano tra la rosa dei papabili aspiranti alla carica di primo cittadino.

Il centrodestra ha così, accantonato definitivamente il ricorso allo strumento delle primarie per la scelta del candidato sindaco.

“È un punto di partenza importante, il confronto è, quindi, aperto e nei prossimi incontri, che saranno convocati a breve, si discuterà su tali ed ulteriori candidature”, fa sapere il centrodestra attraverso una nota inoltrata a seguito della riunione.

Il dibattito prosegue, quindi, in modo serrato e la sensazione è che presto si raggiungerà la sintesi, così come resta aperta l’ipotesi di ulteriori figure che potrebbero essere proposte in seguito.

Resta, inoltre, da risolvere la questione Lega che potrebbe decidere di correre in solitaria o, magari, ritornare a far parte della coalizione.