Elezioni Politiche 2022, sempre più apprezzata la proposta di Elisabetta Lancellotta e di Fratelli d’Italia

Campobasso e Frosolone sono state le ultime due location del tour elettorale di Elisabetta Lancellotta, candidata alla Camera dei Deputati, Capolista di Fratelli d’Italia, nel Collegio Proporzionale Molise.

“Fratelli d’Italia è un partito che è cresciuto negli ultimi anni, sia dal punto di vista numerico che della maturità politica, grazie alla coerenza della nostra leader Giorgia Meloni, ma anche per il fatto che il nostro partito ben ha compreso le esigenze dei cittadini e il nostro programma è tutto votato al benessere degli italiani. Giorgia Meloni, inoltre, ha avvicinato il partito alle persone puntando su giovani amministratori, che hanno voglia di mettersi al servizio dei cittadini e non al servizio dei personalismi”, ha affermato Elisabetta Lancellotta.

“Noi, in caso di elezioni, saremo sul territorio nei prossimi cinque anni, perché ci siamo candidati per dare un fattivo aiuto per risolvere la questione Molise – ha proseguito Elisabetta Lancellotta – Vogliamo prendere per mano i nostri giovani, che hanno il diritto di restare a vivere in Molise. Dobbiamo favorire le assunzioni con aiuti alle piccole e medie imprese. Risolvere il problema del precariato. Ma quanti ragazzi molisani hanno contratto a termine, senza certezze per il proprio futuro. Il tema lavoro, dimenticato dal centrosinistra, sarà al centro della nostra agenza politica”.

Lancellotta ha anche chiarito il tema del reddito di cittadinanza, “che Giorgia Meloni non vuole assolutamente cancellare, mantenendo un sistema di tutela per i più fragili e anche pensando di aumentarlo. Le cose cambieranno, invece, per chi ha tra i 18 e i 59 anni ed è in condizione di lavorare, sono il 50% dei percettori del reddito, che sarà realmente aiutato a trovare davvero lavoro”.

Nel programma di Elisabetta Lancellotta, consigliera nazionale del CONI, non può mancare lo sport e l’incontro con coloro che operano all’interno degli organismi sportivi a tutti i livelli è stato un momento per ascoltare le esigenze di coloro che tutti i giorni lavorano per promuovere la propria disciplina sportiva. “Un mondo che frequento da sempre, ma mettersi all’ascolto, come faccio quotidianamente, è un momento di arricchimento per approfondire e conoscere meglio le esigenze degli Organismi Sportivi – ha concluso Elisabetta Lancellotta – Le politiche sportive vanno rimesse al centro dell’agenda politica, perché lo sport abbraccia diverse azioni positive del vivere quotidiano. La pratica sportiva influisce positivamente sullo sviluppo dei ragazzi, promuovendo la sua formazione fisica, psichica, sociale e morale. Lo sport favorisce è socializzazione e attraverso esso si trasmettono quei valori come pace, rispetto delle regole solidarietà. Lo sport è cultura nella sua accezione più ampia. Lo sport muove l’economia e gli eventi sul territorio favoriscono anche il turismo locale”.

MESSAGGIO ELETTORALE A PAGAMENTO