L’appello della UILTuCS Molise: “Si acceleri la gara di appalto del servizio di mensa presso le sedi Asrem”

Ci troviamo sempre più spesso a leggere notizie riguardanti utenti della sanità molisana che, in particolare a Campobasso, si lamentano per il servizio di mesa offerto ai degenti, Le lamentele riguardano in particolare la qualità degli alimenti offerti ai pazienti: dicerto le stesse non sono trascurabili e vanno inquadrata nella giusta ottica. Sono anni ormai che la UILTuCS Molise segnala che il servizio di ristorazione collettiva presso le sedi ASREM è obsoleto e non corrisponde in alcun modo alle esigenze dell’utenza, innanzitutto perché sono decenni che non si effettua la gara di appalto, poi perché il servizio non è omogeneo sui territori, ma viene gestito in maniera diversa da aziende diverse nelle varie sedi ASREM e poi perché, se si parla di Campobasso in particolare, le rimostrane dei lavoratori che operano nel servizio tra mille difficoltà non vengono adeguatamente ascoltate.”- esordisce Pasquale Guarracino.

“Ed allora la UILTuCS Molise chiede al Presidente della Regione ed alla Direzione Generale ed Amministrativa della ASREM – cui è stata inoltrata formale richiesta di incontro – a che punto è realmente la procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva presso le sedi ASREM, ormai in corso da oltre un anno e che non pare giungere a conclusione. Non è ulteriormente possibile stare dietro a ritardi procedurali dovuti a motivazione ogni volta diverse perché, come al solito, a rimetterci sono i pazienti molisani e gli operatori del settore.

Diamo risposte concrete ad entrambi, nel più breve temo possibile!”- conclude Pasquale Guarracino, Segretario Generale della UILTuCS Molise