Psicologia Live / Nasce la nuova rubrica che ospiterà i contributi di tanti professionisti

CBlive pronta ad ospitare i contributi di numerosi professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi del Molise.

A presentare il nuovo spazio, denominato Psicologia Live, lo stesso presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise Girolamo Baldassarre, attraverso la nota indirizzata al giornale e ai numerosi lettori di CBlive.

“Gent.mo direttore

la ringrazio per l’attivazione della nuova rubrica di approfondimento settimanale ‘Psicologia Live’.



Nella presentazione di CBlive avete evidenziato come l’utilizzo della testata giornalistica telematica sia anche finalizzato alla promozione della crescita culturale, economica e sociale della realtà molisana. La nostra rubrica ha le stessa finalità: contribuire alla crescita della comunità regionale informando i lettori sui vari aspetti della psicologia affinché questa risorsa possa essere usata nel migliore dei modi.

La psicologia la troviamo in tutti gli aspetti della realtà umana e sociale anche dove non ce l’aspettiamo. Prendiamo, per fare un esempio, il premio Nobel in economia del 2002 assegnato a uno psicologo il prof. D. Kahneman: l’economia, in effetti, sembra lontanissima dalla psicologia ma l’economia la fanno gli esseri umani.

Lo sviluppo infantile, il ciclo vitale, le realtà scolastiche ed educative, le relazioni familiari e sociali, la cura, la salute, le organizzazioni, lo sport, l’emergenza, ecc. non possono fare a meno del sapere psicologico.

Gli psicologi: svolgono una professione sanitaria sia nel servizio pubblico sia nel privato per la salute e il benessere delle persone, delle famiglie e delle comunità; sono abilitati a fare diagnosi, psicologia clinica e psicoterapia in una vasta gamma di problematiche: tra cui i disturbi mentali (ansia, panico, depressione, ecc.), i disagi psicologici, i problemi scolastici e di apprendimento, le dipendenze, le problematiche relazionali; si occupano dei processi psichici, cognitivi, motivazionali, emotivi, del linguaggio, della percezione, dell’attenzione, della memoria, del pensiero e potremmo proseguire a lungo.

In un’indagine sul punto di vista degli italiani sulla psicologia, commissionata nel 2018 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, è emerso che gli intervistati hanno individuato lo psicologo in primis come chi promuove il benessere psicologico, in seguito come chi aiuta le persone a vivere meglio, come chi previene il disagio e i disturbi psichici, e infine come colui che cura.

I lettori della rubrica potranno scoprire che nel 2017 il Ministero della Salute si è impegnato con i cittadini a garantire numerose prestazioni psicologiche inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e che in Molise questo diritto è esigibile solo in parte per la grave carenza di psicologi nel servizio pubblico.

Gli articoli saranno scritti da colleghi esperti in vari settori del sapere psicologico per consentire al lettore di avere una variegata conoscenza della psicologia”.

Girolamo Baldassarre, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise