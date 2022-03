Serie C, rinviata la prosecuzione del match Campobasso-Turris. Ultimo mese di campionato con sette partite per i lupi

La prosecuzione della partita Campobasso-Turris, sospesa per neve sull’1-2 per i corallini, prevista per mercoledì 23 marzo, è ufficialmente rinviata a giovedì 7 aprile alle 14,30 per casi di Covid nel gruppo squadra del team campano. Al ‘Nuovo Romagnoli’ si giocherà soltanto il secondo tempo.

Il campionato del Campobasso riprenderà, così, domenica 27 marzo 2022, quando i lupi giocheranno alle 14,30 allo stadio ‘Zaccheria’ di Foggia per affrontare i satanelli dell’ex Roma e Lazio, Zdenek Zeman.

Tre giorni dopo, mercoledì 30 marzo 2022 alle 18, nuovo recupero: i rossoblù saranno di scena a Picerno, in terra lucana.

Terza trasferta di fila, domenica 3 aprile: alle 17,30 match in Puglia sul campo del Francavilla.

Giovedì 7 aprile, alle 14,30, dunque, il recupero casalingo (prosecuzione del match) contro la Turris; per tornare in campo tre giorni dopo, domenica 10 (Domenica delle Palme) alle 14,30, al ‘Nuovo Romagnoli’, contro la Vibonese.

Sabato 16 aprile, giorno prima di Pasqua, ancora in campo, alle 17,30, a Catanzaro, match valevole per la 37^ e penultima giornata di campionato, che terminerà domenica 24 aprile, quando la squadra di mister Cudini sfiderà il Potenza.

Dal 27 marzo al 24 aprile, dunque, in 28 giorni il Campobasso, per concludere la stagione, scenderà in campo ben sette volte.

La classifica del girone C di serie C