A Isernia grande attesa per la cerimonia della delegazione pentra del Coni ‘Stelle di Natale: un anno di sport, una vita per lo sport’

Un martedì pomeriggio dai risvolti più ampi, tra sport, sociale ed emozioni forti. Anche per il 2019 è tutto pronto per la tradizionale cerimonia delle ‘Stelle di Natale: un anno di sport, una vita per lo sport’, evento di compendio sugli ultimi dodici mesi delle attività agonistiche nella provincia pentra organizzato dalla delegazione isernina del Coni, guidata da Elisabetta Lancellotta.

Diversa la location rispetto al passato: dalla sala convegni della Provincia di Isernia, infatti, si passerà all’aula magna dell’istituto ‘Fermi’. A precedere le premiazioni, da tradizione, un convegno che sarà animato dal professor Stefano Arcieri, docente di chirurgia generale dell’università capitolina ‘La Sapienza’, chirurgo al policlinico Umberto I di Roma e vicepresidente del corso di laura in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche a Latina, oltre che grande appassionato di paddle.

Al momento del convegno seguiranno le premiazioni con le Stelle al Merito Sportivo (una d’oro e l’altra di bronzo) assegnate dal Coni nazionale, le Medaglie al Valore Atletico (entrambe al merito sportivo), i ventisei designati dalle tredici federazioni (due per organismo) che hanno risposto all’appello della delegazione territoriale del comitato olimpico nazionale.

Nel corso della serata, peraltro, previsti anche quattro premi speciali, conferiti a personalità di spicco per il mondo dello sport isernino con la loro capacità di mettere in mostra il territorio, imponendosi in campo nazionale ed internazionale.

Il countdown è arrivato: martedì 17 dicembre 2019, dalle 17, tutto lo sport di Isernia e della sua provincia si ritroverà al ‘Fermi’ per una festa di colori e tante emozioni. A condurre l’evento i giornalisti Giuseppe Formato, direttore responsabile di CBlive, e Vincenzo Ciccone di Primo Piano Molise.