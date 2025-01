La Bocciofila Morgione Ripalimosani festeggia 50 anni di storia

Cinquanta anni di passione, sport e comunità. Il movimento boccistico a Ripalimosani ha celebrato nel 2024 un traguardo storico: mezzo secolo di attività sportiva e sociale. Fondata nel 1974, la società ha rappresentato un punto di riferimento non solo per gli amanti delle bocce, ma per l’intero paese, incarnando valori come inclusione, aggregazione e sana competizione.

Per celebrare questo importante traguardo, l’ASD Bocciofila Morgione Ripalimosani ha organizzato per il fine settimana due eventi.

Sabato 1° febbraio 2025, dalle ore 17,30, alla Casa del Palio, si terrà il convegno ‘Morgione Ripalimosani, 50 anni di storia, passione, sport e bocce’, a cui interverranno il sindaco di Ripalimosani, Marco Giampaolo, la consigliera nazionale CONI, l’On. Elisabetta Lancellotta, il consigliere regionale con delega allo sport, Armandino D’Egidio, il Segretario regionale di Sport e Salute, Angelo Campofredano, la presidente del CIP Molise, Donatella Perrella.

A fare gli onori di casa ci sarà il Presidente dell’ASD Bocciofila Morgione Ripalimosani, Gabriel Rateni, che introdurrà il momento celebrativo, insieme al quale interverranno i soci storici del club ripese. Con Rateni, anche il consiglio direttivo: il vice-presidente Giuliano D’Alessandro, il segretario Giuseppe Di Lauro e i consiglieri Nicola Tudino e Alessio Santo.

Saranno presenti anche il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, il quale insieme a Gabriel Rateni ha organizzato l’evento, e il Delegato provinciale FIB Campobasso, Antonio Di Tota.

Domenica 2 febbraio, invece, è in programma una gara individuale regionale, il Trofeo 50 anni del Morgione Ripalimosani, che dalle ore 9 vedrà al via 127 atleti, impegnati su tutti i campi della regione e anche a Pontelandolfo. Dalle 15 le fasi finali della kermesse sulle corsie di gioco della Bocciofila Morgione Ripalimosani.

“Questo evento – il commento dei Presidenti FIB Molise, Giuseppe Formato, e Morgione Ripalimosani, Gabriel Rateni – non è solo un’occasione per celebrare il nostro passato, ma anche un’opportunità per guardare al futuro. La Bocciofila Morgione vuole continuare a essere un punto di riferimento per Ripalimosani, promuovendo lo sport delle bocce come strumento di aggregazione e crescita sociale dai più piccoli ai più grandi”.

Gli eventi, patrocinati dal Comune di Ripalimosani e da altre realtà locali, puntano a coinvolgere tutta la comunità con momenti di festa e sport.

I 50 anni della Bocciofila Morgione rappresentano una vittoria per l’intera cittadina, un esempio di come lo sport possa unire generazioni e alimentare il senso di appartenenza.

Un evento da non perdere per chiunque voglia festeggiare una storia lunga mezzo secolo e contribuire a scriverne un nuovo capitolo.