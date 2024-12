Le Ex SS 86 Var ‘Sente’ e ‘Istonia’ tornano a essere Strade Statali: Parere favorevole dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

L’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla riclassificazione dei tratti stradali Ex SS 86 Var ‘Sente’ e ‘Istonia’, attualmente SP 212 e SP 213, come Strade Statali. La decisione riguarda il collegamento veloce tra Castiglione Messer Marino e Agnone, riconosciuto di interesse nazionale per la sua importanza strategica e complessità infrastrutturale.

La Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, che ha condotto l’istruttoria, ha sottolineato che la gestione di queste arterie richiede un ente dotato dei mezzi necessari, come l’ANAS, per garantire la sicurezza e la manutenzione adeguata di gallerie e viadotti.

“Agnone, per la sua centralità nel territorio montano dell’Alto Molise e del basso Abruzzo, necessita di una rete infrastrutturale moderna e sicura – ha dichiarato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, affiancato dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Michele Marone –. Questo risultato consentirà una migliore manutenzione delle infrastrutture e una maggiore velocità negli spostamenti tra i Comuni, garantendo ai cittadini un accesso più agevole ai servizi essenziali come l’ospedale, i Vigili del Fuoco, le scuole e le aree produttive. Inoltre, faciliterà il collegamento con la costa adriatica”.

L’Assemblea ha richiesto un supplemento istruttorio per altri tratti stradali strategici, come la SP 150 ‘Palata – Fondovalle del Biferno’ e la SP 80 ‘Larino – Guglionesi’. Questi collegamenti, che comprendono il noto ‘Ponte dello Sceriffo’, saranno oggetto di ulteriori analisi per valutare il passaggio alla competenza dell’ANAS.

La decisione rappresenta un’importante conquista per il territorio e un passo significativo verso il miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale nelle aree interne del Molise e dell’Abruzzo.