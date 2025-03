A Campobasso si è tenuto il congresso regionale della Lega: il 26 marzo ad Agnone il Ministro Giorgetti, il 31 a Montenero Valditara

Si è svolto, al Centrum Palace di Campobasso il congresso regionale della Lega Molise. All’ordine del giorno l’elezione dei tre delegati che parteciperanno come aventi diritto al voto al Congresso federale nazionale del carroccio in programma il 5 e 6 aprile a Firenze. I nomi sono quelli di Michele Marone, Luigi Mazzuto e Fulvia Flocco, in aggiunta ai delegati di diritto come Aldo Patriciello (in qualità di Commissario regionale del partito), Giuseppe Sabusco (consigliere regionale), Luigi Petroni e Alberto Tramontano (coordinatori provinciali).

“Ringrazio dal profondo del cuore tutti voi per la grande partecipazione e per avermi affiancato in questi primi mesi di lavoro – ha dichiarato Patriciello nel suo intervento. Un grazie particolare agli attivisti per la loro mobilitazione nei gazebo che ci hanno visti impegnati a Isernia, Campobasso e Termoli nelle scorse settimane: è questo lo spirito giusto per far grandi cose. Entro metà aprile – ha poi annunciato l’eurodeputato – sarà pronta la nuova sede del partito a Campobasso che sono certo ci aiuterà a radicarci e a crescere ulteriormente sul territorio”.

Patriciello, insediatosi come nuovo Commissario della Lega da metà novembre, ha concluso il suo intervento facendo il punto della situazione sui prossimi appuntamenti che vedranno impegnato il partito a livello territoriale e a cui parteciperanno i big del carroccio.

In programma, infatti, c’è l’appuntamento di Napoli del prossimo 21 marzo alla presenza di Salvini, Valditara e Piantedosi; quello del 25 marzo, ad Isernia, con Nicola Molteni ospite di un evento organizzato dal sindacato di Polizia; quello del 26 marzo, ad Agnone, dove il Ministro dell’Economia Giorgetti inaugurerà il Palazzetto dello Sport e, in ultimo, la venuta del Ministro Valditara a Montenero e Termoli il prossimo 31 marzo.