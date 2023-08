Il sindaco di Pompano Beach (Florida) scrive a Roberti per rinnovare il gemellaggio con Termoli e il Molise

Una lettera di auguri inviata al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, da parte di Rex Hardin, Sindaco di Pompano Beach, con la quale la città di Termoli è gemellata da anni.

Nella missiva oltre agli auguri per il nuovo incarico di Roberti, il “Major” della città di Pompano si augura che la collaborazione intrapresa con la città di Termoli possa interessare anche la regione Molise e la regione di Pompano Beach nei settori scolastici e turistici così come già avvenuto con alcune scuole di Termoli.

Caro Presidente Roberti,

On behalf of the citizens of Pompano Beach, Florida, I would like to extend my congratulations to you on being elected President of the Region of Molise. We look forward to continue to work with you.

I am reaching out to you to extend our sister city relationship Termoli to form a partnership with the Regione Molise. This partnership can grow in a number of ways, such as tourism, education (student exchange), writing exchange (pen pal) program similar to the one that has started with Termoli Elementary School and Elementary School in Pompano beache (grades 3-5), arts, culture, trade and other exchanges.

Our president of the Greater Pompano Beach Sister Cities, Tony Philips, will be designated to oversee the development of this effort.

On behalf of myself and the residents of Pompano Beach (Broward County), Florida, we look forward to working with you and your representative to establish this sister city partnership. Thank you, we hope to hear from you soon.

Rex Hardin Mayor

Tony Phillips President (GPBSC)

“Caro Presidente Roberti,

A nome dei cittadini di Pompano Beach, Florida, vorrei porgerLe le mie felicitazioni per essere stato eletto Presidente della Regione Molise. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con voi.

Vi sto contattando per estendere il nostro rapporto con la città gemellata Termoli per formare una partnership con la Regione Molise. Questa partnership può crescere in diversi modi, come il turismo, l’istruzione (scambio di studenti), lo scambio di scrittura (amico di penna) programma simile a quello che è iniziato con la Scuola Elementare di Termoli e la Scuola Elementare di Pompano beach (classi 3-5), arte, cultura, commercio e altri scambi.

Il nostro presidente della Greater Pompano Beach Sister Cities, Tony Philips, sarà incaricato di supervisionare lo sviluppo di questo sforzo.

A nome mio e dei residenti di Pompano Beach (contea di Broward), in Florida, non vediamo l’ora di lavorare con voi e il vostro rappresentante per stabilire questa partnership tra città gemellate. Grazie, speriamo di sentirti presto”.