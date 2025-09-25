CB e dintorni

Castropignano celebra il tartufo con una tavola rotonda dedicata a cultura, identità e innovazione

L'evento, organizzato da Inner Wheel Club, è alle ore 17 di venerdì 26 settembre 2025 nella sala eventi dell'azienda Centro Tartufi Molise

Il tartufo, autentico gioiello della terra molisana, sarà il protagonista di un appuntamento speciale: venerdì 26 settembre 2025, alle ore 17.00, l’azienda Centro Tartufi Molise di Castropignano ospiterà la tavola rotonda dal titolo “Tartuficoltura e Tartuficultura. Patrimonio, identità e innovazione intorno al tartufo”, promossa dall’Inner Wheel Club.

L’incontro vuole raccontare il tartufo non solo come eccellenza gastronomica, ma anche come patrimonio culturale, risorsa economica e simbolo identitario del territorio. Un viaggio tra storia, scienza e prospettive future che coinvolgerà esperti, istituzioni e operatori locali.

A introdurre i lavori sarà l’ing. Ernesto Di Pietro, coordinatore territoriale del Molise e delegato di Campobasso dell’Accademia Italiana della Cucina, che guiderà il pubblico attraverso un programma ricco di interventi:

L’avv. Franco Mancini parlerà di storia e mitologia del tartufo, svelando curiosità e leggende che accompagnano questo prezioso frutto della terra.

Il prof. Antonio Bucci dell’Università degli Studi del Molise illustrerà lo stato dell’arte sui tartufi del Molise, con dati scientifici e prospettive di ricerca.

L’imprenditrice Sandra Palombo, presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, si concentrerà sul valore economico delle attività legate al tartufo.

Antonio Rauso, funzionario della Regione Molise, porterà un focus sul tartufo come patrimonio immateriale dell’Unesco, sottolineandone l’importanza nella tutela e valorizzazione.

Infine, Annamaria Lombardi e Maria Teresa Cutrone dell’Accademia Italiana della Cucina parlerà di promozione e cultura del tartufo, con uno sguardo al suo ruolo nella cucina e nella tradizione locale.

La tavola rotonda sarà l’occasione per riflettere su come il tartufo unisca natura e ricerca, memoria e futuro, gusto e sviluppo sostenibile. Un incontro pensato non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti gli appassionati che desiderano scoprire da vicino i segreti e le potenzialità di un prodotto che rende unico il Molise.

Sandra Palombo

