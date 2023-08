Il Casteldelgiudice Buskers Festival stupisce ancora

Tante presenze, nonostante le minacce di piaggia, per la prima serata dell’ 8° edizione del Casteldelgiudice Buskers Festival 2023, la rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise che si conferma come uno degli eventi culturali di punta dell’estate molisana. Persone giunte da tutta la regione, dall’Abruzzo e da tante località d’Italia hanno potuto apprezzare gli spettacoli sorprendenti che si sono alternati tra la piazza principale di Castel del Giudice (IS) e la piazza dell’albergo diffuso Borgotufi, partecipando con coinvolgimento agli show portati in scena da professionisti dell’arte di strada provenienti dal Togo, il Portogallo, il Cile, la Germania, l’Argentina e da diverse città italiane. Artisti internazionali che si sono affermati sulle strade e le piazze di tutto il mondo. Ed è proprio la qualità degli spettacoli che si nutrono dell’interazione e dell’entusiasmo del pubblico che ha incantato gli spettatori grandi e piccoli, giunti già dal pomeriggio in paese per divertirsi con i giochi di una volta di Cai Mercati e per degustare le specialità dei diversi food truck presenti nell’area street food.

Stasera la seconda serata, che si preannuncia ricca di sorprese. Alle 20 a dare il via agli spettacoli sarà la musica della street band Bandakadabra che faranno ballare tutti con la loro energica “Techno Brass Composer” nella piazza del Municipio. Poi toccherà a Mistral con il suo palo cinese alto circa 5 metri, che coinvolgerà gli spettatori in uno show al limite del possibile, dal titolo “Fidami di Me”. Torneranno ad esibirsi, inoltre, gli Afuma che ieri hanno incantato grandi e piccoli con le loro incredibili acrobazie tra danze e trampoli creati con “la felce che sta sempre in alto e non tocca mai il suolo”.

In seguito, si esibiranno i Creme&Brulè, il duo che unisce il teatro di figura con l’arte della manipolazione del fuoco con umorismo e numeri talentuosi, racchiusi nel nuovo show “Circo Cerini”. E nella piazza di Borgotufi andrà in scena “Aurora”, lo show del Piccolo Nuovo Teatro: una performance ad alto impatto visivo con trampoli, maschere, fuoco e luci ad effetto pirotecnico! Tornerà per la seconda serata consecutiva, inoltre, il divertentissimo clown, acrobata e attore Daniel Gonçalves. Chi saranno stasera le sue inconsapevoli “Bailarinas”?

L’ingresso al Casteldelgiudice Buskers Festival è libero e gratuito. La manifestazione è collegata alla Festa della Mela del 14 e 15 ottobre 2023, 6^ edizione esperienziale con i migliori produttori di specialità naturali e biologiche del Molise e dell’Abruzzo, degustazioni, visite guidate, escursioni nella natura, a piedi e in e-bike, laboratori e musica, raccolta delle mele e spettacoli degli artisti di strada.

Il Casteldelgiudice Buskers Festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro loco di Castel del Giudice.

La direzione artistica del festival è affidata a Gigi Russo, tra i pionieri delle manifestazioni legate all’arte di strada in Italia.

Il festival rientra nel progetto “Turismo è Cultura” dell’assessorato al turismo della Regione Molise.