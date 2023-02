L’economia circolare protagonista all’EcoForum: tutto pronto per il 22 febbraio

Domenico Rotondi

Si terrà a Campobasso, mercoledì 22 febbraio presso la Camera di Commercio del Molise, l’annuale EcoForum sull’economia circolare, organizzato e promosso dal Comitato regionale di Legambiente in collaborazione con il suindicato Ente Camerale e l’Università degli Studi del Molise.

L’evento, essendo giunto quest’anno alla quinta edizione, rappresenterà l’occasione per fare il punto sulla situazione ambientale in cui versa il Molise, anche grazie al contributo qualificato di studiosi, ricercatori e consulenti provenienti sia dal mondo accademico che dalla realtà imprenditoriale del territorio.

Si discuterà, ovviamente, del nuovo Piano regionale dei rifiuti, ossia del principale strumento operativo che determina il buon funzionamento dell’intero settore di riferimento.

L’attuale Piano, purtroppo, continua ad essere carente di elementi e valutazioni comparative da circa quattro anni, malgrado l’importanza della materia trattata sin dal 2016 dai tecnici del settore. Per tale ragione, il sodalizio molisano continuerà a promuovere il paradigma funzionale dell’economia circolare, cercando di stimolare ulteriormente la crescita sostenibile dei caratteristici comparti produttivi regionali. In effetti, per poter colmare ogni tipo di gap ambientale bisognerà favorire l’attivazione, a detta degli esperti, di collaudati impianti sotto il profilo strutturale, capaci di permettere il riciclo dei materiali con il conseguente reinserimento dei prodotti rigenerati nei diversi mercati di consumo. Un approccio del tutto nuovo, perfettamente in linea, peraltro, con le moderne programmazioni comunitarie che fissano i criteri normativi per favorire la sostanziale rimodulazione dell’apparato industriale europeo.

La giornata di studio si aprirà con i saluti di Andrea De Marco e Francesco Paolo Oriente, rispettivamente presidente di Legambiente Molise e vicepresidente della Camera di Commercio. Seguiranno gli interventi sia del professore Luca Brunese, Rettore dell’Università del Molise, sia di Roberto Di Baggio, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale.

Successivamente, il dibattito si svilupperà lungo il cammino di approfondimento dei temi specifici, permettendo il confronto sostanziale fra i tecnici invitati ed i responsabili aziendali.

I lavori saranno moderati da Giorgio Arcolesse e Giovanni Miranda, entrambi dirigenti dell’associazione ambientalista molisana. Al dibattito parteciperanno i seguenti tecnici: Ida Di Caprio, azienda speciale SERM; Vincenzo De Felice, docente universitario; Giovanni Sardella, dirigente ARPA; Adolfo Colagiovanni, responsabile del GAL Molise.

Poco dopo, Laura Brambilla, responsabile nazionale di Legambiente, introdurrà il tema scottante della cultura amministrativa in materia ambientale attraverso l’analisi dettagliata della situazione molisana, anche grazie al contributo della dirigente Stefania Tomaro, del ricercatore Emilio Bianco e degli imprenditori Antonio Lucio Valerio, Stefania Marchionni e Giovanni Zurlino.

Conseguentemente, saranno premiate le amministrazioni comunali che si sono contraddistinte per le buone performance nella gestione dei rifiuti, avendo abbattuto la produzione di rifiuto indifferenziato sotto i 75kg/abitante con oltre il 65% di raccolta differenziata. I lavori saranno conclusi da Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente.