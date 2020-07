Promessa mantenuta: Selvaggia Lucarelli sceglie il Molise per le vacanze estive

Lo aveva annunciato qualche tempo fa sui social, dove ironicamente proponeva un baratto tra la sua casa milanese e un appartamento nel Molise “covid free”, e oggi lo ha confermato.

La nota giornalista Selvaggia Lucarelli ha inserito anche il Molise tra le mete da visitare quest’estate.

Un tour tutto italiano, dunque, deciso soprattutto a causa della pandemia, che comprenderà alcune regioni del BelPaese, con l’obiettivo di conoscere quei territori che molto spesso rimangono fuori dalle rotte del turismo di massa.

“Io e Lorenzo Biagiarelli quest’anno abbiamo riflettuto un bel po’ su che tipo di vacanze e quest’anno la meta che avevamo in testa era il Messico. Avevamo già iniziato a programmare il tour (sì, noi iniziamo a febbraio), poi sappiamo come è andata. La guida del Messico è rimasta per un po’ lì sul comodino, poi l’ho messa via. Adiòs amigo.

Quindi ho detto: andiamo nella mia isola preferita, Lanzarote, che è vicina. Poi ‘no facciamo la Francia on the road’, poi ‘e l’Andalusia?’. Quando siamo arrivati a ipotizzare il tour dei trenini d’epoca in Alsazia, ci siamo detti che forse era l’anno giusto per dedicare il nostro agosto all’Italia.

E quindi dopo lunghe sedute ed esclusioni che ci hanno strappato il cuore, ecco dove andremo: Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche. (con due tappe brevi in Umbria e Campania)

Abbiamo deciso insomma di approfittare di così tanto tempo a disposizione nel nostro paese per vedere (anche) regioni che conosciamo poco e fuori dalle rotte del turismo di massa, con un paio di note campanilistiche (io sono un po’ abruzzese, Lorenzo è un po’ marchigiano), ha scritto la Lucarelli sulla propria pagina Facebook.

“Magari ci si incontra in giro”, ha poi concluso nel suo post.

La speranza è che le bellezze molisane possano lasciare il segno, non solo a lei, ma a tutti coloro che la visiteranno.

pierp.gabr