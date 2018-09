Sara Affi Fella e Nicola Panico, dal Molise allo scandalo di ‘Uomini e Donne’. La storia dei belli della tv che continua a fare gossip

Sulle pagine del gossip e degli scandali collegati alla nota trasmissione di Canale 5 ‘Uomini e Donne’ sono finiti ancora i nomi della bella Sara Affi Fella e di Nicola Panico. I due, infatti, sarebbero continuati a stare insieme durante il trono di lei.

Ma andiamo con ordine.

I due, molisana lei, ex giocatore dell’Isernia lui, avevano trovato la celebrità con la partecipazione a Temptation Island, poi le loro strade si erano divise. Almeno così sembrava.

Lei aveva deciso di sedere sul più ambito dei troni italiani, quello della trasmissione di Maria De Filippi, da dove, nello scorso mese di maggio, aveva scelto un nuovo amore: Luigi Mastroianni, l’attuale tronista del noto programma. Eh sì, perché la love story tra i due ci aveva impiegato meno di un mese di tempo per trasformarsi nel più realistico e sempre attuale “calesse”.

Lei, dopo aver conosciuto il calciatore dell’Under 21 di serie A, Vittorio Parigini, aveva rinnegato quella scelta compiuta sotto una valanga di petali.

Una decisione che aveva fatto soffrire non poco l’ex calciatore dell’Isernia che non ha mai nascosto che a Sara lui “l’aveva cresciuta”. I due in effetti stavano insieme da quando Sara aveva appena 16 anni e ora, secondo alcune dichiarazioni, rimaste al momento anonime, rilasciate alla redazione del programma Uomini e Donne, sarebbero continuati a stare insieme anche durante il trono di lei. È, infatti, questo il motivo che ha riportato sulle prime pagine dei giornali di gossip i nomi dei due che, per ben sette mesi, avrebbero continuato ad avere una relazione sentimentale proprio nel periodo in cui lei era impegnata a trovare la sua anima gemella sul trono di Maria de Filippi.

“I due – raccontano le più autorevoli pagine del gossip nostrano – si vedevano lontano da occhi indiscreti a casa di lei, tanto che Nicola ogni volta doveva parcheggiare la propria macchina in una zona sicura, dove nessuno potesse riconoscerla e associarla a lui”.

Almeno questo sarebbe accaduto fino a quando lei, in vacanza non ha conosciuto il suo attuale compagno che, subito dopo lo scandalo, si è affrettato a far sapere a tutti che sta per andare a convivere con la bella Sara.

Insomma un intreccio di storie e sentimenti alla Beautiful, che ha un legame con il piccolo Molise, da dove sono in tanti ad appassionarsi a storie d’amore basate spesso solo su interessi economici di brand che hanno fatto la fortuna dei vip di “casa nostra”.