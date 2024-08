Spiaggia Abile: un progetto per il turismo inclusivo sul litorale molisano

Il Molise si prepara a diventare una meta turistica più accessibile e inclusiva grazie al progetto “Spiaggia Abile”, un’iniziativa ambiziosa promossa dalla Regione Molise in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Con un finanziamento complessivo di 1.320.000 euro proveniente da fondi statali e regionali, il progetto mira a migliorare concretamente l’accessibilità delle spiagge molisane lungo tutta la costa, rendendo la regione più accogliente per tutti i turisti, inclusi quelli con disabilità.

“Il progetto Spiaggia Abile” rappresenta non solo un’iniziativa volta a migliorare la qualità dell’offerta turistica, ma anche un’importante operazione culturale e promozionale del territorio. L’obiettivo è quello di rendere le località balneari del Molise più accoglienti e inclusive nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, creando una solida rete territoriale per promuovere la cultura dell’inclusione e migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle spiagge.

Il progetto coinvolge attivamente i quattro Comuni costieri della regione – Montenero di Bisaccia, Termoli, Campomarino e Petacciato – che collaborano con l’associazione di settore A.Fa.S.E.V. di Isernia e con gli esperti di ospitalità accessibile di Village4All e dell’Istituto Euricse, una fondazione di ricerca promossa dall’Università di Trento.

Gianluca Cefaratti, Assessore regionale alle Politiche sociali, ha sottolineato l’importanza del turismo accessibile per lo sviluppo del Molise, dichiarando: “Spiaggia Abile intende promuovere politiche che migliorino l’accessibilità e l’inclusività dei luoghi turistici molisani, partendo dall’ascolto dei bisogni delle persone con disabilità presenti sul territorio. Vogliamo dare risposte concrete e dignitose a coloro che sceglieranno il Molise per le proprie vacanze, e questo rappresenta solo il primo passo verso una maggiore attenzione all’accessibilità nella nostra regione.”

Anche Simona Contucci, Sindaca di Montenero di Bisaccia, Comune capofila del progetto, ha ribadito l’importanza del coinvolgimento di tutti gli operatori economici locali, che in questi giorni stanno rispondendo alla Manifestazione d’Interesse pubblicata dal Comune. “Partecipare alla Manifestazione d’Interesse è un segno di grande civiltà. Strutturare il nostro territorio per accogliere le persone con disabilità significa apportare benefici per tutti,” ha affermato la Sindaca.

Tutti i soggetti pubblici e privati interessati a unirsi al progetto possono trovare le informazioni necessarie nella sezione “Avvisi” del sito web del Comune di Montenero di Bisaccia. La partecipazione è aperta a chiunque voglia contribuire a rendere il Molise una regione più inclusiva e accessibile, dimostrando così che l’ospitalità è davvero per tutti.