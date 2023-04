L’Associazione ‘Io sono Speciale’ e il Centro Ambulatoriale Neuropm protagonisti della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

“L’autismo nell’arco di vita, bisogni e risorse nel territorio”, un convegno ospitato al Multisala Cinema Maestoso di Campobasso, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo e organizzato dall’Associazione ‘Io sono Speciale’ e dal Centro Ambulatoriale per l’Autismo Neuropm Srl.

Un momento di confronto importante e una lezione tenuta da alcuni esperti del settore davanti a una platea di quasi duecento persone, la maggior parte delle quali, a margine del convegno, ha lamentato la mancanza di fondi e rimborsi alle famiglie per il cosiddetto metodo ABA, la terapia comportamentale di fondamentale importanza per le persone affette dal disturbo dello spettro autistico “per un ritardo di almeno venti anni rispetto alle altre regioni sul tema”.

A moderare il momento di confronto, lo psichiatria e psicoterapeuta Costantino Kniahynicki.

A intervenire: Felice Iasevoli, professore associato di Psichiatria e direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, con una relazione su ‘Gestione Farmacologica nell’adulto autistico’; Tatiana D’Ambrogio, neuropsichiatra infantile Dirigente Medico all’ASL 1 Abruzzo, con un intervento dal tema ‘Viaggio nella mente autistica’; Paola Di Franco, psicologa e psicoterapeuta, che ha relazionato su ‘Affettività e sessualità nell’autismo’; Chiara Tamburini, psicologa e psicoterapeuta, analista del comportamento certificata BCBA, che ha focalizzato l’attenzione su ‘Centro Autismo Età Evolutiva Regione Marche: storia e prospettive future’; Salvatore Vita, psicologo e psicoterapeuta, analista del comportamento certificata BCBA, il quale ha parlato delle ‘Nuove Tecnologie per l’inclusione: stato dell’arte e prospettive future’.

A conclusione dei lavori, anche l’intervento di Salvatore Maddalena del Progetto ‘Io sono Speciale’, educatore, terapista ABA, ideatore del Centro Ambulatoriale per l’Autismo Neuropm Srl.

Presente anche Alessandro Pascale, amministratore del Centro Ambulatoriale per l’Autismo Neuropm Srl, visibilmente soddisfatto per la partecipazione al convegno e per aver contribuito a dar vita a un centro unico per il suo genere sul territorio.

Tra le istituzioni presenti, la Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise, Paola Matteo; per l’Ufficio Scolastico Regionale, Raffaella Petti, referente per Inclusione, Dsa, Bes, Piano sociale di zona con Ordine Psicologi, Ordine Logopedisti e Comune Cb; la consigliera comunale di Campobasso e della Provincia di Campobasso, Evelina D’Alessandro; la consigliera comunale di Campobasso, Sonia Gianfelice.

Tra i servizi offerti dal Centro Ambulatoriale per l’Autismo Neuropm Srl: supervisioni, valutazioni, programmazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dell’analisi del comportamento applicato (ABA) all’autismo e alle disabilità comunicative, sociali e comportamentali, in maniera diretta e indiretta; trattamento psicoeducativo basato sui principi dell’ABA; valutazione funzionale attraverso gli strumenti VB-MAPP, ABLLS-R, AFSL, EFL; CAA e PECS con supporto informatizzato (LIAR); valutazione e trattamento dei comportamenti problematici; valutazione e trattamento per la selettività alimentare; parent training; utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento; logopedia; neuropsicomotricità.