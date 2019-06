Giornata sulla Donazione borsa di studio ‘Carolina Sabatelli’, Astore: “Lavoriamo per aumentare il numero di donatori per aumentare le possibilità di compatibilità”

Alla Fondazione Giovanni Paolo II la Giornata sulla Donazione nell’ambito della 18^ Borsa di Studio ‘Carolina Sabatelli’. L’iniziativa è stata organizzata dall’ADMO, la Giornata sulla Donazione è stata istituita con legge regionale. A partecipare all’evento anche i Lions Campobasso, l’Avis Comunale Campobasso ‘Nicola Scarano’ e il CSV Molise.

“L’unica regione in Italia che ha istituito con legge regionale la giornata di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo – ha affermato Eugenio Astore, presidente dell’ADMO Molise – All’epoca, nel 2005, pressammo la Regione e il Presidente della Giunta regionale si mosse in favore di questa iniziativa, grazie alla quale noi possiamo entrare nelle scuole per sensibilizzare i giovani alla donazione di midollo osseo”.

“La compatibilità di uno su centomila – ha spiegato Eugenio Astore – Ne consegue che più donatori ci sono maggiori probabilità si hanno di trovare donatori compatibili”.

“Siamo riusciti a far donare dieci persone negli anni e, tra queste, ci sono sette donne – le parole del presidente dell’ADMO – Abbiamo millecinquecento iscritti e nel 2018 abbiamo iscritto nel registro nazionale 98 nuovi possibili donatori. Siamo soddisfatti, ma lavoriamo sempre per aumentare il numero di donatori, affinché aumenti le possibilità di trovare persone compatibili per chi ne ha bisogno”.