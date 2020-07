Campobasso, cambia il senso di marcia in viale Elena e Piazza Falcone-Borsellino

Rivoluzione nella viabilità del centro cittadino. Da un’ordinanza, Palazzo San Giorgio comunica che l’amministrazione comunale di Campobasso ha manifestato la volontà di invertire il verso di marcia di un tratto di viale Regina Elena, nello specifico da Piazza Falcone e Borsellino fino all’incrocio con via Scatolone.

La decisione è stata presa con l’obiettivo di snellire il traffico e l’inquinamento nel centro del capoluogo, permettendo agli automobilisti provenienti da via Principe di Piemonte e via Duca D’Aosta di raggiungere più agilmente le zone di via Milano e via Monforte.

Il Comune, inoltre, informa che la variazione sarà sperimentale per una durata di 60 giorni e al termine di questi, in base ai risultati delle rilevazioni del flusso di traffico si procederà a decidere, in base all’esito, di renderla definitiva oppure di ritornare alla viabilità attuale.

Nei prossimi giorni, dunque, verranno messi in atto gli interventi necessari per consentire il cambio del senso di marcia dell’arteria, ovvero le modifiche della segnaletica stradale verticale, orizzontale e direzionale; anche la tempistica del semaforo di via Trivisonno subirà una modifica per essere adeguato alla diversa mole di traffico.

Pier.Ga.