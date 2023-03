Campobasso, nessun problema alle strutture scolastiche. Il 30 marzo scuole aperte nel capoluogo e in diversi centri

“Nel corso dell’intera mattinata di oggi, mercoledì 29 marzo 2023, grazie al lavoro delle squadre composte dai tecnici comunali coordinate dal dirigente competente, Architetto Giuseppe Antonio Giarrusso, abbiamo potuto effettuare, nelle strutture scolastiche di competenza del Comune di Campobasso, le ispezioni di carattere visivo speditivo che la norma in questi casi prevede. Al termine di queste ispezioni, non sono state evidenziate problematiche particolari connesse alla scossa di terremoto della notte scorsa”. Ad affermarlo è il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

“Pertanto, le stesse strutture risultano pienamente fruibili e quindi, di conseguenza, le attività didattiche potranno riprendere regolarmente domani, giovedì 30 marzo 2023.

Le verifiche di carattere visivo speditivo sono state condotte anche in altre strutture di competenza comunale, non solo quelle scolastiche, e ringrazio i tecnici e il dirigente per la dedizione e la cura messa in questa operazione in un momento così particolare per la nostra comunità”, ha concluso Gravina.

Intanto, arrivano anche le disposizione di altri primi cittadini per la riapertura delle scuole. Di seguito i centri dove domani, 30 marzo, si ritorna alla normalità:

Termoli

San Giuliano Di Puglia

Casacalenda

Ururi

San Martino in Pensilis

Larino

Montenero Di Bisaccia

Pietracatella

Ferrazzano

Petrella Tifernina.

Restano, invece, chiuse in via del tutto precauzionale fino a venerdì 31 marzo gli Istituti scolastici di Sant’Elia a Pianisi, il centro dove da giorni si stanno verificando scosse sismiche seppur di bassa intensità.