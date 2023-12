“Natale in Città 2023”, gli eventi a Campobasso dal 22 al 28 dicembre

Tanti gli appuntamenti in programma nell’ambito di “Natale in Città 2023”, il cartellone di eventi del Comune di Campobasso, nella settimana clou delle festività natalizie, quella dal 22 al 28 dicembre.

Venerdì 22 e sabato 23 tornano i mercatini di “Natale al Borgo” lungo Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi, curati dall’Associazione “Molise Creativo” in collaborazione con l’Associazione “M. Ziccardi” e i commercianti del centro storico (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22), mentre Piazzetta Palombo ospiterà nelle medesime giornate altri due appuntamenti di “Palombo Food Festival, a cura di APEM e delle botteghe della piazzetta. Tre giorni consecutivi di appuntamenti, invece, per “Cosa ne sai del Natale?”, a cura di ASSel, con proposte per i bambini nelle giornate di venerdì 22 (ore 18), sabato 23 (ore 18) e domenica 24 (ore 10).

A concludere il programma del 22 dicembre, tanta musica: presso il centro sociale “Nicola Scarano” di via Gramsci, l’Associazione di Quartiere Campobasso Nord propone “Aspettando il Santo Natale”, concerto del gruppo mandolinistico “I Plettri” del Circolo Musicale P. Mascagni di Ripalimosani, la Chiesa di Sant’Antonio Abate ospiterà il “Concerto di Natale. Un viaggio magico nella musica”, con il gruppo “Ensemble Spiritus” (a cura della Fidapa), mentre la Chiesa di Sant’Antonio di Padova sarà la location per il “Concerto di Natale per la Pace 2023” del coro Gospel Ancient Soul.

In programma sabato 23 dicembre l’attesa passeggiata motociclistica natalizia dei “Babbi –Bikers”, a cura dell’Associazione Piero Ioffredi Polpetta, che attraverserà diverse strade cittadine; partenza fissata nel pomeriggio presso “Zasso” in via Duca D’Aosta alle 16. Nella stessa giornata, due interessanti appuntamenti musicali: al Teatro Savoia il concerto di Natale “Kalos Ensemble”, a cura dell’Associazione Amici della Musica “W. De Angelis” (ore 18.30) e in Largo San Leonardo e per le vie del centro lo spettacolo musicale della “Voice Band” (ore 19.00).

Il programma riprende dopo Natale, martedì 26, nella frazione di Santo Stefano, dove, presso l’ex scuola elementare, sarà allestito il teatro dei burattini “Il gioco dell’oca” in versione natalizia, a cura del Burattino Malandrino (ore 17.30).

Mercoledì 27 torna la musica al Teatro Savoia con “Callas Galà – Dalla trilogia Verdiana al Verismo” a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise (ore 21).

Doppio appuntamento musicale il giorno seguente, giovedì 28, nuovamente nella frazione di Santo Stefano, ma questa volta presso la Chiesa di Santa Maria di Loreto con il Coro Polifonico Femminile che presenterà “Samnium Concentus” (ore 18); di scena invece presso l’Auditorium del Liceo Classico (ore 20) “Mic Drop 2023”, il contest musicale giovanile promosso dal Comune di Campobasso – Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili e dall’Ambito Territoriale Sociale del capoluogo di regione, aperto a giovani artisti dai 15 ai 34 anni. Sempre nella stessa giornata, prevista la Tombolata, organizzata dall’Associazione di Quartiere Campobasso Nord nei locali del Centro Sociale “Nicola Scarano” di via Gramsci (ore 17).

Il programma completo e aggiornato è visionabile su https://www.visitcampobasso.it/events/natale-in-citta-2023/