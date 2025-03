‘Storie invisibili di Donne Incredibili’: Ada Trombetta, un’eccellenza molisana celebrata a Roma

Nell’ambito della manifestazione “L’Italia delle donne”, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità – è stata premiata la straordinaria figura di Ada Trombetta, donna che ha dato lustro alla città di Campobasso e all’intero Molise. L’evento, dal titolo “Storie invisibili di donne incredibili”, si è tenuto questa mattina al Maxxi di Roma e ha visto la partecipazione della consigliera comunale Annamaria Trivisonno, delegata alle Pari Opportunità e Politiche di genere.

“Ho partecipato con grande interesse all’evento, un’occasione per sottolineare l’importanza del ruolo della donna in ambito familiare, professionale e politico, e per rimarcare – dichiara la consigliera Annamaria Trivisonno – la necessità di unire le forze per superare i cosiddetti soffitti di cristallo. La ministra Roccella ha inoltre annunciato che il bando per questa iniziativa sarà riproposto il prossimo anno, un segnale positivo per continuare a valorizzare storie straordinarie come quella di Ada Trombetta”.

Ada Trombetta, nata a Campobasso il 21 settembre 1922, è stata un’instancabile promotrice del patrimonio storico, artistico e folklorico della regione Molise. Dopo una brillante carriera come docente e dirigente scolastica, Ada ha dedicato la sua vita a riscoprire, studiare e valorizzare le ricchezze culturali della sua terra. La sua passione l’ha portata a esplorare borghi, campagne e siti archeologici per preservare reperti, tradizioni e costumi molisani spesso dimenticati.

Le sue ricerche hanno dato vita a numerose pubblicazioni, tra cui spiccano titoli come “Arte nel Molise attraverso il Medioevo”, “Fascino e suggestione del passato nella processione dei Misteri a Campobasso”, e “Campobasso tra ‘800 e ‘900. Le cartoline raccontano”, opere che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento per lo studio della cultura molisana.

Ada Trombetta ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’Oro del Presidente della Repubblica ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte (1973) e il Premio per la Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in più occasioni. È stata nominata Cavaliere della Repubblica (1975), Ufficiale al Merito (1986) e Commendatore al Merito (1991).

La sua scomparsa, avvenuta il 26 gennaio 2014, non ha cancellato il suo contributo straordinario: Ada Trombetta è e resta una figura emblematica che continua a dare lustro a Campobasso e al Molise, un’inesauribile fonte di ispirazione per chiunque creda nella forza della cultura e del sapere.

L’amministrazione comunale esprime il proprio orgoglio per il riconoscimento ricevuto dalla prof.ssa Trombetta, la cui dedizione e passione rimangono un simbolo del valore che il Molise può offrire al panorama culturale italiano ed europeo.