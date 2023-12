‘Natale in Città 2023’, a Campobasso inizia il cartellone degli eventi natalizi

Presentato, a Palazzo San Giorgio, il programma degli eventi organizzati dal Comune di Campobasso per le imminenti festività natalizie. Un cartellone fitto di appuntamenti quello di “Natale in Città 2023” che animeranno il capoluogo di regione dall’8 dicembre al 7 gennaio; un mese ricco di tante iniziative con le quali l’Amministrazione Comunale intende offrire alla cittadinanza molteplici momenti di crescita, aggregazione, divertimento e solidarietà.

“Abbiamo pensato ad un programma di eventi che potesse coinvolgere l’intera città e tutte le fasce di popolazione – il commento della sindaca Paola Felice – lavorando anche in collaborazione con tanti altri soggetti che operano sul territorio; un cartellone inclusivo che coinvolgerà Campobasso e i campobassani a tutto tondo”.

A dare il via alle iniziative, venerdì 8 dicembre alle ore 17.00, l’accensione delle luminarie natalizie che addobberanno il centro città.

“Quello che abbiamo programmato – spiega Paola Felice – è un cartellone completo e molto variegato, con il quale proveremo a soddisfare le aspettative di tutti: sono in calendario mostre, concerti, presentazioni di libri, iniziative di solidarietà; ci teniamo inoltre ad evidenziare come il “palcoscenico” per gli eventi in programma sarà l’intero territorio cittadino, con iniziative che si terranno sia nella zona centrale e sia nelle periferie, come il quartiere San Giovanni, il quartiere Cep e la frazione di Santo Stefano. Abbiamo dato un peso importante alla valorizzazione del centro storico con l’organizzazione dei mercatini tra Via Ziccardi, Largo San Leonardo e Via Cannavina e diverse serate di animazione in Piazzetta Palombo, il tutto con la collaborazione delle attività che vi operano quotidianamente”.

Importante spazio è stato dato alle iniziative per i più piccoli: “Con cadenza quasi quotidiana, in Piazza Vittorio Emanuele II, presso la casetta di Babbo Natale, l’ASSeL si occuperà di animazione per i bambini, con tanti spunti ideati per stimolare la loro creatività – continua la sindaca – così come con il ‘Dono del libro’, cerimonia di benvenuto nella nostra comunità ai nati nel 2023 e gli incontri di lettura per le famiglie con bambini fino a 6 anni”.

Confermata la presenza della ormai consueta pista di pattinaggio, installata in Piazza Vittorio Emanuele II, mentre – come annunciato dall’assessore alla Mobilità, Simone Cretella, “si sta lavorando con la Seac per il trasporto gratuito sui mezzi pubblici durante le festività, al fine di ridurre i volumi di traffico, spesso intensi in questo periodo e per permettere a tutti di vivere a pieno la città”.

Tra i tanti eventi in programma, c’è spazio anche per la solidarietà con l’iniziativa “Un giocattolo sospeso”, a cura degli Assessorati alle Attività Produttive e alle Politiche Sociali, giunta alla sua terza edizione. “Tramite questa iniziativa, chiunque lo desideri potrà acquistare un regalo presso i negozi di giocattoli, librerie, edicole aderenti e lasciarlo presso il punto vendita dove, successivamente, saranno ritirati dal personale dell’Associazione ‘Nuovi Dentro APS’ e distribuiti alle famiglie in difficoltà” spiega il capogruppo di maggioranza a Palazzo San Giorgio, Antonio Vinciguerra.

“Siamo molto soddisfatti, conclude la sindaca Felice: “il cartellone è la risultante di un lavoro impegnativo e di concertazione che offre momenti di svago e di divertimento mettendo in campo eventi per tutti, senza tralasciare temi importanti che vanno dalla cultura all’ambiente ma soprattutto alla solidarietà, che in periodi come questo è ancora più importante”.

Il cartellone è consultabile sul sito visitcampobasso.it al seguente link: https://www.visitcampobasso.it/events/natale-in-citta-2023/

IL PROGRAMMA

DICEMBRE

Venerdì 8

VII Concorso di pittura estemporanea “Campobasso 1587: odio, amore e pace”

a cura dell’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane

Circolo Sannitico – dalle ore 8.30

Premiazione alle ore 19.30

Mercatini “Natale al borgo”

a cura dell’Associazione “Molise creativo” in collaborazione con l’Associazione “M.Ziccardi” e i commercianti del centro storico

Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi – orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Pista di pattinaggio

a cura di GSM Servizi

Piazza Vittorio Emanuele II – dalle 15.30

Accensione delle luminarie natalizie

Centro città – ore 17.00

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Esposizione di foto, lavoretti realizzati dai bambini e Pigotte Unicef. Spettacolo di magia

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Spettacolo musicale della “Voice Band”

Largo San Leonardo e vie del centro – ore 19.00

Sabato 9

Mercatini “Natale al borgo”

a cura dell’Associazione “Molise creativo” in collaborazione con l’Associazione “M.Ziccardi” e i commercianti del centro storico

Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi – orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Festa della Musica

Esposizione “Arte buttata via” e intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Silos

Atrio Casa della Scuola – dalle ore 10.00 alle 21.00

Settimana del buon invecchiamento

Canti, balli e rappresentazioni teatrali

a cura dei C.S.A. del Comune di Campobasso

Palazzo GIL – ore 17.00

“Il Molise nelle cartoline storiche” a cura di Stefano Vannozzi

Presentazione del Calendario 2024 della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali – sezione del Molise (Sipbc onlus)

Sala “Fratianni”, Circolo Sannitico – ore 18.00

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

“Vieni a divertirti con i personaggi Disney”, zucchero filato e pop corn con la ludoteca “Animatti”

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

La musica oltre

a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise in collaborazione con la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone

Aula Magna Convitto “Mario Pagano” – ore 19.00

Domenica 10

Palombo Food in Festival

a cura di A.P.E.M. e delle botteghe di Piazzetta Palombo

Tradizioni in piazza: scene di vita popolana con musiche e balli a cura di “Molise Radici APS”

Ore 9.30: Colazione Contadina, cestino con prodotti locali a km 0

Ore 10.30: Passeggiata nel centro storico a 2-4-6 zampe a cura dell’associazione “Nordic Working” e “Feudo degli Animali” con la collaborazione di Agripet

Ore 12.30: “La Fressora” a cura della macelleria locale Carni in Testa con vino della Cantina di Remo e cura dell’enologo Roberto de Stefano. Aperitivo locale con Otter Lauge Bar e Paolo Santangelo

Festa della Musica

Esposizione “Arte buttata via” e intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Silos

Atrio Casa della Scuola – dalle ore 10.00 alle 21.00

Mercatini “Natale al borgo”

a cura dell’Associazione “Molise creativo” in collaborazione con l’Associazione “M.Ziccardi” e i commercianti del centro storico

Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi – orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

“Favole e racconti sotto l’albero…” con “Nati per Leggere”

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 16.45

Esposizione delle opere del concorso di pittura estemporanea “Campobasso 1587: odio, amore e pace”

a cura dell’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane

Circolo Sannitico – aperto dalle ore 18.00 alle 20.00 (fino al 13 dicembre)

Concerto: In Gershwin Suite – Marco Guidolotti Quartet, Gino Faladini voce narrante

a cura dell’Associazione Amici della Musica “W. De Angelis”

Teatro Savoia – ore 18.30

Lunedì 11

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Educativa in casetta” Ci prepariamo al Natale”: creazione letterine per Babbo Natale e lavoretti artigianali.

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 16.30

Martedì 12

Presentazione del libro “Vocabolario ragionato del dialetto campobassano”

di Arnaldo Brunale

Sala della Costituzione – ore 17.00

Giovedì 14

Concerto di Natale dell’Orchestra Scolastica Regionale del Molise

a cura dell’USR Molise

Teatro Savoia – ore 17.00

Cinema in Corto

a cura di APS Liberi di essere e Officina CreAttiva

BiblioMediaTeca Comunale – ore 18.00

Presentazione del libro “Natale naturale” di Stefano Di Maria

a cura del Narratografo

Sala “Fratianni”, Circolo Sannitico – ore 18.45

Venerdì 15

Mercatini “Natale al borgo”

a cura dell’Associazione “Molise creativo” in collaborazione con l’Associazione “M.Ziccardi” e i commercianti del centro storico

Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi – orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Palombo Food in Festival

a cura di A.P.E.M. e delle botteghe di Piazzetta Palombo

Ore 11.00: Mostra mercato, esposizione di artigianato locale e non solo

Ore 19.00: Aperitivo cenato con Dj set con Faustino

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Baby dance natalizia con ludoteca Magicabula

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Sabato 16

Mercatini “Natale al borgo”

a cura dell’Associazione “Molise creativo” in collaborazione con l’Associazione “M.Ziccardi” e i commercianti del centro storico

Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi – orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

“Dall’impressionismo all’astratto-informale” – Mostra personale dell’artista Gino Berardi

a cura di Debora Marchitto

Fondazione Molise Cultura – Apertura dalle ore 10.00 alle 20.00 (fino al 30 dicembre)

La tradizione del Natale nell’arte della ceramica

a cura dell’I.C. “Colozza” di Campobasso

Circolo Sannitico – dalle ore 16.00 alle 17.30

800… da Francesco ai giorni nostri – I presepi di Giovanni Teberino

a cura dell’Associazione Misteri e Tradizioni

Museo dei Misteri – ore 17.00 (Aperto nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle 19.00, nei giorni festivi dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 – Fino al 7 gennaio 2024)

Presentazione del volume “Campobasso in Comune. Conversazioni per la Città” a cura di Gabriella Di Rocco

a cura della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali – sezione del Molise

Sala della Costituzione – ore 17.30

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Consegna la tua letterina a Babbo Natale con la ludoteca “Animatti”

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Caroselli di Luce – Ginnastica ritmica coreografica

a cura di A.S.D. FisioPro Gym

Largo San Leonardo – ore 18.00

Concerto: Valerio Lisci arpa

a cura dell’Associazione Amici della Musica “W. De Angelis”

Teatro Savoia – ore 18.30

Domenica 17

Mercatini “Natale al borgo”

a cura dell’Associazione “Molise creativo” in collaborazione con l’Associazione “M.Ziccardi” e i commercianti del centro storico

Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi – orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Facciamo GOAL! – Verso la meta con l’Agenda 2030

Laboratorio di educazione alla sostenibilità ambientale

a cura di Progetto 136, Associazioni Risguardi e Aladino

Spazio136 – ore 11.00

Palombo Food in Festival

a cura di A.P.E.M. e delle botteghe di Piazzetta Palombo

Ore 16.00: Mercatino dei Bambini multietnico ed ecosolidale a cura dell’associazione “Namastè”

Ore 18.00: Aperitivo MoliSano, a cura di Otter Lauge Bar e Paolo Santangelo con prodotti di liquorifici del Molise

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Spettacolo delle farfalle luminose itineranti

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Quanne nascette Ninne

a cura di Molise Radici

Esibizione itinerante con musiche natalizie nel centro storico

Animazione del presepe in largo San Leonardo – ore 18.30

Lunedì 18

“Silent Book Club” e “The Book Club”

Evento online al quale sarà possibile partecipare anche dalla BiblioMediaTeca Comunale – ore 16.00

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Educativa in casetta, laboratorio di lettura ed approfondimento “Come vorrei il Natale”

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 16.30

Mercoledì 20

Mostra di presepi

a cura dei Presepisti Molisani

Circolo Sannitico – Ore 16.30 (Apertura dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 – fino al 6 gennaio 2024)

Il dono del libro – Cerimonia di benvenuto nella Comunità ai bambini nati nell’anno 2023

a cura di Nati per Leggere Molise

BiblioMediaTeca – ore 10.30

#BiblioLetture NpL – Incontri di lettura per famiglie con bambini tra 0 e 6 anni

a cura di Nati per Leggere Molise

Sala “Zarrilli”, BliblioMediaTeca Comunale – ore 17.00

Proiezione del film “A passo d’uomo” di Denis Imbert

a cura del Club Alpino Italiano – Sez. Campobasso

Auditorium “Giovannitti”, Palazzo GIL – ore 18.00

Concerto “A Very Christmas”

a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise

Responsible Research Hospital – ore 19.00

Giovedì 21

Caroselli di Luce – Ginnastica ritmica coreografica

a cura di A.S.D. FisioPro Gym

Villa Musenga – ore 18.00

Venerdì 22

Mercatini “Natale al borgo”

a cura dell’Associazione “Molise creativo” in collaborazione con l’Associazione “M.Ziccardi” e i commercianti del centro storico

Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi – orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Palombo Food in Festival

a cura di A.P.E.M. e delle botteghe di Piazzetta Palombo

Winter Rainbows a cura dell’Associazione Rainbows

Ore 17.30: Start dj selection

Ore 17.45: Istallazione Artistica “Carri Armati”

Ore 19.00: Performance pittorica live e aperitivo MoliSano, a cura Otter Lauge Bar e Paolo Santangelo con l’utilizzo di prodotti di liquorifici del Molise e con “La Fressora” a cura della macelleria locale Carni in Testa con calice di vino della Cantina di Remo e cura dell’enologo Roberto de Stefano

Ore 20.00: Dj set

Ore 22.00: Concerto Live con gli “Acid Lake”

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Scambio di auguri con brindisi e panettone artigianale

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Aspettando il Santo Natale: concerto del gruppo mandolini “I plettri” del Circolo Musicale “Mascagni”

a cura dell’Associazione di Quartiere Campobasso Nord

Centro Sociale “Nicola Scarano”, via Gramsci – ore 18.30

Concerto di Natale. Un viaggio magico nella musica.

a cura di Fidapa con il gruppo “Ensamble Spiritus”

Chiesa di Sant’Antonio Abate – ore 19.00

Concerto di Natale per la Pace 2023

del coro Gospel Ancient Soul

Chiesa di Sant’Antonio di Padova – ore 19.30

Sabato 23

Mercatini “Natale al borgo”

a cura dell’Associazione “Molise creativo” in collaborazione con l’Associazione “M.Ziccardi” e i commercianti del centro storico

Via Cannavina, Largo San Leonardo e Via Ziccardi – orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

Passeggiata motociclistica natalizia “Babbi Bikers”

a cura dell’Associazione Piero Ioffredi Polpetta

Incontro presso Zasso in via Duca d’Aosta – ore 16.00

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Tombolata in stile Sai con premi e gadget

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Palombo Food in Festival

a cura di A.P.E.M. e delle botteghe di Piazzetta Palombo

Mercatino dell’usato natalizio: scambio e acquisto di oggetti natalizi e colletta alimentare con raccolta cibo, Panettoni e torroni da devolvere alla Caritas per un Natale solidale in compagnia

Ore 18.00: Aperitivo Molisano con Otter Lauge Bar e Paolo Santangelo

Ore 19.00: Dj set con Smith

Concerto di Natale: KALÓS ENSEMBLE – Daniele Terzano direttore, Maurizio Marino oboe

a cura dell’Associazione Amici della Musica “W. De Angelis”

Teatro Savoia – ore 18.30

Spettacolo musicale della “Voice Band”

Largo San Leonardo e vie del centro – ore 19.00

Domenica 24

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Kubo duo Christmas edition

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 10.00

Martedì 26

Teatro dei burattini – ”Il Gioco dell’Oca” in versione natalizia

a cura del Burattino Malandrino

Frazione di Santo Stefano, ex Scuola Elementare di via Conte Verde n.15 – ore 17.30

Mercoledì’ 27

Callas Galà – Dalla trilogia Verdiana al Verismo

a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise

Teatro Savoia – ore 21.00

Giovedì 28

Tombolata

a cura dell’Associazione di Quartiere Campobasso Nord

Centro Sociale “Nicola Scarano”, via Gramsci – ore 17.00

Concerto “Venite adoremus”

del Coro Polifonico Femminile “Samnium Concentus”

Chiesa di Santa Maria di Loreto (frazione di Santo Stefano) – ore 18.00

MIC DROP 2023 – Contest musicale giovanile

Auditorium del liceo classico – ore 20.00

Venerdì 29

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

“Balla con noi in piazza” e truccabimbi a cura della ludoteca Animatti

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Sabato 30

Caroselli di Luce – Ginnastica ritmica coreografica

a cura di A.S.D. FisioPro Gym

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 17.30

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Pensieri e propositi sull’anno che verrà in tutte le lingue del Mondo

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Domenica 31

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

Realizzazione biscotti pan di zenzero e tipicità culinarie etniche a cura dei beneficiari

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 10.00

Spettacolo: Maituincampo – Maitunate campobassane

a cura di Nicola Mastropaolo

Piazzetta Palombo – ore 18.00

Capodanno in musica

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 23.00

GENNAIO 2024

Martedì 2

Teatro dei burattini – ”Il Gioco dell’Oca” in versione natalizia

a cura del Burattino Malandrino

Sede dell’Associazione Quartiere Campobasso Nord, via Gramsci n. 11/A – ore 17.30

Mercoledì 3

#BiblioLetture NpL – Incontri di lettura per famiglie con bambini tra 0 e 6 anni

a cura di Nati per Leggere Molise

Sala “Zarrilli”, BliblioMediaTeca Comunale – ore 17.00

Teatro dei burattini – ”Il Gioco dell’Oca” in versione natalizia

a cura del Burattino Malandrino

Sede dell’Associazione il Nostro Quartiere San Giovanni, via Emilia – ore 17.30

Giovedì 4

La Befana vien… – Serata dedicata ai bambini

a cura dell’Associazione di Quartiere Campobasso Nord

Centro Sociale “Nicola Scarano”, via Gramsci – ore 17.00

Caroselli di Luce – Ginnastica ritmica coreografica

a cura di A.S.D. FisioPro Gym

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 17.30

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

“Finalmente” Gran teatro dei burattini di Angelo Miraglia

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Venerdì 5

Cosa ne SAI del Natale? – Casetta di Babbo Natale

“Arriva la befana”: spettacolo delle bolle e consegna dolciumi per i piccoli dei progetti Sai

a cura di ASSeL

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.00

Sabato 6 gennaio

Befana tra i bambini

in collaborazione con i Vigili del fuoco

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 10.30

Concerto “Venite adoremus”

del Coro Polifonico Femminile “Samnium Concentus”

Chiesa di Sant’Antonio di Padova – ore 17.00

Concerto di mandolini per la pace e la fratellanza tra i popoli

del Circolo Musicale “Mascagni”

Chiesa di San Pietro – ore 19.00

Domenica 7 gennaio

Inverno Ludico

a cura dell’Associazione Gli Argonauti

Circolo Sannitico – dalle ore 16.00 alle 23.00