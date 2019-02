Terminal, Battista: “Nel 2020 il completamento dell’opera”. Toma: “Il Roxy sarà abbattuto”. La campagna elettorale prende il via dai lavori pubblici

Un anno. Questo il tempo stimato dall’amministrazione Battista per concludere i lavori di riqualificazione del Terminal di Campobasso. L’opera da anni incompleta che da tempo rappresenta un brutto biglietto da visita per tanti pendolari dovrebbe finalmente essere completata.

Con la realizzazione dell’ultimo lotto (affidato alla ditta PQ Pallante ndr), l’opera acquisterà un ulteriore punto di ingresso: da via Mazzini a via G.B. Vico. Il bruco giallo diventerà così finalmente percorribile soprattutto dai numerosi studenti che ogni giorno sono costretti a un giro più largo e più scomodo che li porta ad attraversare lo svincolo della tangenziale.

L’opera, per essere completata, ha bisogno di una serie di adeguamenti: tra questi la realizzazione di una struttura a torre che attraverso una scala e un ascensore consentirà l’accesso al cosiddetto ‘bruco’, il quale dovrà tra l’altro essere dotato di un sistema di illuminazione.

Il costo totale del lotto e di circa 1milione e 200 mila euro. Si tratta di fondi sboccati durante la scorsa legislatura regionale, così come ha tenuto a precisare il sindaco Antonio Battista. Nell’aula consiliare, ad essere presente al suo fianco, anche l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Pietro Maio e il presidente della Regione Donato Toma.

Proprio quest’ultimo ha voluto sottolineare come si tratti di una serie di finanziamenti più ampi che interesseranno il capoluogo e il Molise intero. Proprio in questo senso il numero uno di Palazzo Vitale ha ricordato le piscine di Bojano e Isernia, non dimenticando di alzare strategicamente i riflettori sull’annosa questione dell’ex Hotel Roxy.

“Sarà abbattuto. Abbiamo due milioni di euro per farlo”, ha detto il governatore che subito dopo ha fatto sapere come la Regione si stia attivando per recuperare liquidità necessarie per la ricostruzione. Molto probabilmente attraverso un progetto di finanza. Fino a quel momento, dunque, non ci sarà nessun abbattimento.