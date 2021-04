Covid-19 in Molise, il mese di aprile inizia senza decessi. 56 i nuovi positivi, 52 i guariti. Cala la pressione negli ospedali

Sono 56 i positivi della giornata di oggi, giovedì 1° aprile 2021, a fronte di 52 guariti.

I nuovi contagi arrivano da Termoli (8), Isernia (7), Limosano (6), Campobasso (5) e Venafro (5).

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi e questa è la buona notizia del primo giorno del mese di aprile.

Cinque i dimessi e nessun nuovo ricovero, così gli ospedali possono respirare.

I ricoverati al ‘Cardarelli’ di Campobasso sono 64 (54 in Malattie Infettive e 10 in Terapia Intensiva), due nell’Area Grigia del Pronto Soccorso del San Timoteo di Termoli, tre in Terapia Intensiva al Gemelli Molise di Campobasso, quattro al Neuromed di Pozzilli (tre in Terapia Intensiva e uno in Sub Intensiva). Il totale dei pazienti ricoverati è di 73.

Gli attualmente positivi in Molise sono 858, 593 in provincia di Campobasso, 259 in quella di Isernia e sei di altre regioni.