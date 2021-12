Covid-19 in Molise, bollettino del 9 dicembre 2021: un decesso, due nuovi contagi e 49 guariti. Su 11 ricoverati 10 non sono vaccinati

Giornata negativa in Molise dal punto di vista dei decessi da Covid: non ce l’ha fatta una 88enne di Casacalenda, che era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Si tratta della vittima 507 in regione dall’inizio della pandemia.

Giornata positiva, invece, per quel che concerne i contagi da Covid-19. Appena due i positivi di oggi, giovedì 9 dicembre 2021, a fronte di ben 49 guariti, 13 dei quali a Guglionesi, 6 a Termoli e 5 a Isernia.

Gli attualmente positivi in Molise scendono, così, a 251, 185 della provincia di Campobasso e 66 di quella di Isernia.

Un paziente di Isernia è stato dimesso dal reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’, dove restano 11 i ricoverati, dieci dei quali non vaccinati: 10 in Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.