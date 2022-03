Covid in Molise, il bollettino del 14 marzo 2022: un decesso, 276 nuovi contagi e 209 soli guariti.

Un decesso, una 90enne di Agnone, ricoverata in Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso, e 276 nuovi contagi in Molise registrati nella giornata di lunedì 14 marzo 2022, 13 da tamponi molecolari e 263 da antigenici.

Dei 276 positivi: 47 a Termoli, 62 a Campobasso, 20 a Isernia.

209 i guariti, 38 dei quali a Campobasso, 54 a Termoli, 22 a Trivento.

Al ‘Cardarelli’ risultano ricoverati per Covid in 24: 7 in Malattie Infettive, 15 in Anziano Fragile e due in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 6.787, 4.759 in provincia di Campobasso, 2.026 in quella di Isernia e 2 sono di altre regioni.