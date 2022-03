Covid in Molise, il bollettino del 23 marzo 2022: un decesso, 414 i nuovi positivi e 263 i guariti. Attualmente positivi sopra gli ottomila

Un decesso in Molise, una 93enne di Bojano, ricoverata in Anziano Fragile all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Non si arresta la curva dei contagi in Molise. Nella giornata di mercoledì 23 marzo 2022 si sono registrati 414 nuovi positivi al Covid-19, 58 da tamponi molecolari e 356 da antigenici. 2.016 in totale i tamponi refertati.

Dei nuovi contagi, 86 a Campobasso, 75 a Termoli, 23 a Larino, 13 a Isernia, 11 a Guglionesi, 10 ad Agnone.

263 i guariti, 164 a Campobasso, 40 a Termoli, 8 a San Martino in Pensilis.

All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, il totale dei ricoverati è di 28, 14 in Malattie Infettive e 14 in Anziano Fragile. Vuota la Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 8.024, 5.717 in provincia di Campobasso, 2.306 in quella di Isernia, uno di altre regioni.