Tragedia nel centro storico, un infarto stronca la vita dell’ex attaccante dei lupi Giancarlo Barbieri

A Campobasso era arrivato per giocare a calcio. Erano gli anni ’60 (la fine) e Giancarlo Barbieri aveva fatto il percorso inverso rispetto ai molisani. Da Cassano d’Adda, in provincia di Milano, si era trasferito in Molise, prima per giocare tra le file dei lupi (25 gol in 60 partite dal 1969 al 1972), poi per lavoro. E a Campobasso aveva deciso di abitare. Alle 10,30 di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, l’epilogo della sua vita terrena, stroncato da un infarto mentre giocava una schedina al Tabacchi di via Marconi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipali e i sanitari del 118. Inutili i soccorsi, per Giancarlo Barbieri non c’è stato nulla da fare. Classe 1942, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo aveva iniziato a giocare a bocce e, ancora oggi, era un tesserato della Bocciofila Monforte di Campobasso, società che si trova in Villa de Capoa.

Il 21 dicembre 2014 aveva perso un figlio, Carlo, in un incidente stradale sulla Bifernina.