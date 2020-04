Covid-19, contagi fermi a 222. 165 i pazienti asintomatici, 6 i guariti: il bollettino dell’Asrem

I dati dell’Asrem diffusi poco fa e riferiti alle 11 di oggi, 7 aprile 2020, indicano che i contagi in Molise sono fermi a 222. 1703 i tamponi effettuati, di cui 1481 risultati negativi.

30 in totale i pazienti ricoverati al Cardarelli di Campobasso, di cui 4 in Terapia Intensiva, 1 in Terapia subintensiva, 25 in Malattie Infettive.

Un paziente positivo è, invece, ricoverato al Veneziale di Isernia in Ortopedia. 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed.

I pazienti postivi isolati sono complessivamente 165. Di questi 20 sono stati quelli asintomatici dimessi e 145 sono gli asintomatici a domicilio.

Sale a 6 il numero dei guariti definitivamente. Fermo a 13 il numero complessivo dei decessi.

Negativo anche il sindaco di Baranello Marco Maio che ha informato la cittadinanza con un sms, facendo anche sapere di mettere al corrente i residenti su quello che sarà l’esito di ulteriori tamponi ancora in corso.



I rappresentanti dell’amministrazione comunale si sono dovuti, infatti, sottoporre ai test dopo il contagio dle vice-sindaco.

Questi, dunque, i numeri dell’emergenza di questa mattina, dopo una giornata di ieri in cui non si sono registrati nuovi contagi, ma la questione delle case di riposo è esplosa con tutta la drammaticità del caso.

Ieri sera, infatti, i pazienti positivi asintomatici delle case di riposo di Agnone e Cercemaggiore sono stati trasferiti all’ospedale di Venafro.

13 i pazienti della casa di risposo del centro dell’Alto Molise, 5 di quella del centro in provincia di Campobasso che erano stati in prima battuta trasportati al Vietri di Larino.

Una fila interminabile di ambulanze ha ricordato a molti la foto agghiacciante dei carri aramti di Beragamo.

Il trasferimento sarebbe stato necessario, dopo che nella struttura di Agnone dove numerose sono state le persone risultate positive, il personale della struttura non avrebbe più garantito più assistenza.