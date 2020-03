Covid-19: in Molise 14 contagi. 9 in isolamento domiciliare e 150 in isolamento precauzionale. Positivi sanitari e dipendenti pubblici

Il numero dei contagiati da Covid-19 in Molise è salito a 14. Sei sono operatori sanitari.

Dei contagaiti, due sono in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Si tratta del medico termolese e di un altro termolese le cui condizioni si sarebbero aggravate nel pomeriggio.

3 invece sono ricoverati nel reparto di malattie infettive al nosocomio del cpaoluogo.

9, invece, le persone positive che si trovano in isolamento domiciliare, 150 quelle in isolamento precauzionale e 144 sono le persone che si sono censite e sono tutt’ora in sorveglianza.

Positivo anche un dipendente comunale di Larino. Era andato in vacanza insieme al gruppo dei medici termolesi ed era rientrato a lavoro lunedì.

C’è poi l’anziano di Sesto Campano in cura allo Spallanzani di Roma e la dottoressa di Venafro che aveva prestato servizio alla guardia medica di Isernia e che è ricoverata sempre a Roma.

L’Asrem, in via cautelativa e sulla base delle ultime disposizioni nazionali emanate per una corretta gestione dell’emergenza coronavirus, fino al prossimo 15 marzo ha sospeso momentaneamente le attività ambulatoriali, sia istituzionali che in regime di libera professione intramoenia, anche presso il Pronto Soccorso del ‘Veneziale’ di Isernia.

Le prestazioni già programmate sono rinviate a data da destinarsi, ad eccezione di quelle individuate indispensabili dal medico di famiglia e dallo specialista di riferimento.

Al San Timoteo, dove sono stati conclusi i tamponi, resta chiuso. Il Pronto Soccorso del nosocomio presidiato dalle forze dell’ordine.