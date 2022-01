Covid-19 in Molise, il bollettino del 7 gennaio 2021: 145 nuovi contagi e 3.349 attualmente positivi

Continuano i contagi in Molise, dove dal bollettino odierno sono conteggiati anche gli antigenici effettuati dall’Asrem.

Al momento sono 145 i nuovi casi registrati oggi, 7 gennaio 2022, su 845 tamponi molecolari processati.

60 i risultati positivi dei tamponi molecolari, 85 degli antigenici.

A Campobasso si contano 44 ulteriori casi, 21 a Bojano, 6 a Termoli e 11 a Isernia. Ma sono quasi tutte le zone del Molise a essere strette nella morsa della nuova ondata pandemica.

Gli attualmente positivi in regione salgono così a 3.439: 2.386 in provincia di Campobasso, 1.051 in quella di Isernia 2 di altre regioni.

Due i ricoveri nelle ultime ore, un paziente è stato dimesso.

Sale, così, a 26 il numero dei ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva. Tra questi 10 sono non vaccinati, 9 hanno ricevuto seconda dose o dose unica, 7 la terza.

27 le persone guarite, mentre 3.871 sono i cittadini in isolamento.