Covid, c’è la 29esima vittima. Il virus ritorna anche nelle case di riposo: a Oratino divieto di entrata e uscita dalla struttura e scuole chiuse

Non ce l’ha fatta l’83enne di Isernia che aveva contratto il virus da Sars-Cov2 ed era ricoverato in Malattie Infettive.

L’anziano è la 29esima vittima in Molise, dove i numeri dei contagi aumentano di giorno in giorno e dove questo rappresenta il terzo decesso avvenuto in pochi giorni.

Solo lo scorso venerdì la scomparsa del 60enne di Macchiagodena, a cui ha poi fatto seguito il decesso dell’anziana donna di Campomarino. Oggi la notizia di una nuova vittima a poche ore dai numeri preoccupanti diramati nell’ultimo bollettino Asrem.

A preoccupare in questo momento sono i contagi di Bojano, dove a essere risultati positivi sono numerosi studenti del centro matesino, così come la casa di riposo di Oratino ‘La Casa di Ninetta’, dove 13 sono i casi accertati.

In queste ore si sta ricostruendo la mappa epidemiologica, anche per capire come il virus possa essere entrato in quest’ultima struttura, anche se sebrerebbe che il primo a contrarre il virus sia stato un operatore sanitario.

Intanto, il sindaco del paese ha disposto il divieto di ingresso e di uscita dalla casa di riposo, mentre a partire da oggi 26 ottobre, ha disposto la chiusura fino a data da destinarsi e in via del tutto precauzionale, della scuola di Oratino.