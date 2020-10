Covid, il Molise registra il suo venerdì nero: un decesso e 66 contagi su 698 tamponi

Un altro venerdì nero per il Molise, dove si è registrato il 27esimo decesso per Covid. Si tratta dell’uomo di 60 anni di Macchiagodena che era ricoverato in Terapia Intensiva al Cardarelli.

Nelle ultime 24 ore anche un’impennata di contagi: su 698 temponi effettuati i nuovi positivi in regione sono 66. Un numero che porta a 532 gli attuali positivi in Molise

6, invece, le persone che hanno avuto necessità di cure ospedaliere. Di questi 2 sono di Termoli, 1 di Montenero di Bisaccia, 1 di Venafro, 1 di Isernia, 1 di Santa Croce del Sannio. 2 al momento i ricoverati in Terapia Intensiva. Complessivamente, dunque, le persone in Malattie Infettive sono 16.

Sale anche il numero relativo ai positivi a Campobasso che oggi ha fatto registrare un +9.

Gli altri contagi odierni sono così distribuiti: 1 a Bonefro; 1 a Cantalupo del Sannio; 1 a Carovilli; 3 Casacalenda; 1 a Casalciprano; 6 Castelpetroso; 1 a Castropignano; 1 a Cercemaggiore; 1 a Colletoro; 2 a Colli al Volturno; 1 a Forlì del Sannio; 3 a Guglionesi; 7 a Isernia; 2 a Macchia d’Isernia; 1 a Montaquila; 1 a Montenero di Bisaccia; 1 a Oratino; 1 a Pesche; 4 a Pettoranello del Molise; 1 a Portocannone; 1 a San Martino in Pensilis; 3 a Santa Croce di Magliano; 7 a Termoli; 1 a Toro; 4 a Venafro; 1 a Vinchiaturo.

Cresce in compenso anche il numero delle persone guarite che oggi sono 33, mentre le persone in isolamento sono 649.