Covid: ancora 4 decessi e + 76 positivi. Boom di guariti

Ancora 4 decess per Covid in Molise. Si tratta di una 90enne di Fossalto e di un 95enne di Larino entrambi ricoverati nel reparto di Malattie infettive, di un 61enne di Termoli che si trovava in Terapia intensiva e una 86enne che si trovava nella Rsa di Castel del Giudice. I decessi in regionale salgono così a 209 dall’inizio della pandemia.

Sempre nella giornata di oggi su 670 tamponi ci sono 76 nuovi positivi. 173 i tamponi antigenici effettuati e 5 positività riscontrate.

61 sono le persone attualmente ricoverate in ospedale: 53 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

3 i nuovi ricoveri, tutti in Malattie infettive: i pazienti sono di Agnone, Sant’Elia a Pianisi e Colletorto. 2 invece i dimessi.

2.244 i soggetti attualmente in isolamento.

Sempre nella giornata di oggi è boom di guariti: 282 le persone che hanno sconfitto il Covid.

I contagi sono così ripartiti sul territorio regionale: 2 a Bojano, 16 a Campobasso, 2 a Campomarino, 2 a Castelmauro, 2 a Colletorto, 1 a Ferrazzano, 1 a Frosolone, 7 a Gambatesa, 7 a Isernia, 1 a Mirabello, 4 a Petrella, 1 a Pozzilli, 2 a Ripalimosani, 2 a San Giuliano di Puglia, 2 a San Pietro Avellana, 1 a Santa Croce di Magliano, 1 a Sant’Angelo del Pesco, 2 a Sant’Elena Sannita, 11 a Sant’Elia aPianisi, 2 a Termoli, 3 a Torella, 2 a Trivento, 1 a Venafro e 1 a Vinchiaturo.