Covid, ancora un decesso e 5 ricoveri. Oggi +214 positivi

Ancora un decesso in Molise nella giornata di oggi, domenica 6 febbraio 2022: un 87enne di Isernia che era ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

5 i nuovi ricoveri nel nosocomio del capoluogo dove, al momento, sono 48 i ricoverati per Covid: 30 in Malattie Infettive, 15 in Anziano Fragile e 3 in Terapia Intensiva.

Dei 48 ricoverati, 17 non sono vaccinati, 2 lo sono con prima dose, 10 con seconda/unica, 19 con terza dose.

214 i nuovi contagi, 47 da tamponi molecolari (su 586) e 167 da antigenici (su 1.063). 34 i nuovi positivi a Campobasso, 23 a Termoli, 24 a Isernia e 10 a Venafro.

43 i guariti, di cui 28 a Bojano e 6 a Trivento

Gli attualmente positivi in regione sono 8.942: 6.083 in provincia di Campobasso, 2.841 in provincia di Isernia. 18 di altre regioni.