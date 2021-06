Covid: il sindaco di Guardialfiera asintomatico positivo. Aumentano i contagi in Molise, ora regione a “rischio moderato”

Il sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi, positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook.

“Cari concittadini, – ha scritto – vi voglio comunicare che questa mattina insieme alla mia famiglia abbiamo fatto presso L’ospedale di Termoli il tampone molecolare, su quattro tamponi 3 negativi e soltanto io sono risultato positivo. Non ho nessun sintomo, ne febbre, solo mal di gola”.

Si tratta del primo contagio ufficiale a Guardialfiera, dopo il cluster che ha interessato una struttura ricettiva del posto, per la quale prosegue il tracciamento predisposto dall’Asrem e che riguarda anche diversi residenti di Campobasso che nei giorni giorni sono stati ospiti della struttura.

Il tutto mentre i contagi in regione sono in lieve aumento.

Solo ieri, nel bollettino diramato dall’azienda sanitaria, i nuovi positivi sono risultati 12, su 574 tamponi processati. 7 di questi riguardano Campobasso dove un cluster ha rigurdato anche un noto supermercato della città.

Proprio nel capoluogo crescono i timori per i festeggiamenti in strada di domenica scorsaper il passaggio del Campobasso in serie C.

L’augurio è, infatti, che i festeggiamenti che hanno portato in strada tantissime persone non abbiano poututo incrementare la corsa del virus in una delle prime regione bianche che, però, ad oggi, secondo la bozza del monitoraggio settimanale del’Istituto Superiore di Sanità, ha un rischio moderato.

Intanto, restano confeortevoli i numeri dei pazienti ricoverati in ospedale: la momento solo 6. Così come il reparto di Terapia intensiva del Cardarelli vuoto dallo scorso 3 giugno.