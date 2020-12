Covid, in aumento ricoveri e contagi. Il Molise con l’indice di contagio più alto d’Italia

Aumentano i contagi nell’unica regione dove l’indice di contagio resta il più alto d’Italia. Nella settimana che va da 30 novembre al 6 dicembre 2020 il Molise ha un indice di contagio che si assesta a 1,48, mentre quello nazionale scende a 0,82.

Per nulla rassicurante nemmeno l’ultimo bollettino Asrem di ieri, 12 dicembre, dove su un totale di 1142 tamponi, sono stati riscontrati 119 casi di positività. Due le vittime: a perdere la vita un uomo di 79 anni di Palata ricoverato in Malattie infettive e un 63enne di Montaquila che si trovava in Terapia intensiva.

Il totale dei decessi per Covid, in Molise è ora di 162.

4 i nuovi ricoveri, mentre 3 sono i dimessi dall’ospedale, dove sono ricoverate in tutto 63 persone: 56 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva. Anche oggi non si registrano guariti.

I nuovi contagi sono così distribuiti sul territorio regionale: 2 a Bojano, 2 a Busso, 16 a Campobasso, 2 a Campodipietra, 9 a Campomarino, 1 a Castellino del Biferno, 1 a Cercemggiore, 1 a Colle d’Anchise, 2 a Ferrazzano, 1 a Filignano, 1 a Fornelli, 1 a Frosolone, 4 a Guardilfiera, 12 a Isernia, 3 a Larino, 1 a Macchiagodena, 1 a Matrice, 1 a Montagano, 4 a Montaquila, 1 a Montenero di Bisaccia, 3 a Monteroduni, 1 a Morrone del Sannio, 4 a Oratino, 1 a Pietracatella, 2 a Pozzilli, 6 a Ripabottoni, 1 a Roccasicura, 1 a San Giuliano del Sannio, 2 a San Giuliano di Puglia, 2 a San Martino in Pensilis, 3 a Santa Croce di Magliano, 1 a Sant’Elia a Pianisi, 2 a Sepino, 1 a Tavenna, 12 a Termoli, 4 a Toro, 1 a Trivento, 1 a Ururi, 4 a Venafro, 1 a Vinchiaturo.