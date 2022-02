Covid, in Molise ancora decessi e ricoveri ma i guariti sono oltre mille

Ancora due decessi in Molise nella giornata di venerdì 4 febbraio 2022: un 80enne di Venafro e un 85enne di Termoli che si trovavano nel reparto Anziano fragile dell’ospedale Cardarelli.

5 i nuovi ricoveri e due i dimessi dove, al momento, sono 43 i ricoverati per Covid: 26 in Malattie Infettive, 14 in Anziano Fragile e 3 in Terapia Intensiva.

Dei 43 ricoverati, 17 non sono vaccinati, 2 lo sono con prima dose, 8 con seconda/unica, 16 con terza dose.

406 i nuovi contagi, 54 da tamponi molecolari e 352 da antigenici. 85 i nuovi positivi a Campobasso, 62 a Termoli, 30 a Isernia e 14 a Venafro.

Di contro, sono 1.186 i guariti, di cui 100 a Campobasso e 165 a Isernia.

Gli attualmente positivi in regione sono 8.635: 5.903 in provincia di Campobasso, 2.714 in provincia di Isernia. 18 di altre regioni.