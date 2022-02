Covid, in Molise ancora un decesso. Salgono anche i numeri della Terapia intensiva: 6 al momento i ricoverati. Diminuiscono i contagi e i positivi in regione

Sono 430 i nuovi positivi registrati in Molise nella giornata di mercoledì 9 febbraio 2022, a fronte di 789 guariti. Tra i positivi, 56 a Termoli, 66 a Campobasso, 30 a Isernia, 24 a Larino e 18 a Guglionesi.

Tra i guariti, 81 se ne sono registrati a Campobasso e 130 a Venafro.

La giornata del 9 febbraio ha però fatto registrare anche un decesso: una 86enne di Isernia, ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

C’è inoltre un nuovo ricovero a fronte di due pazienti dimessi, mentre un paziente di Venafro è stato trasferito da Malattie infettive nel reparto di Terapia intensiva.

Al ‘Cardarelli’ di Campobasso, al momento quindi, a essere ricoverati sono 48 persone, 28 in Malattie Infettive, 14 in Anziano Fragile Covid e 6 in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 7.377, 5.441 in provincia di Campobasso, 5.151 in provincia di Campobasso, 2.209 in quella di Isernia e 17 di altre regioni.